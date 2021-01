WHO: nem méltányos, hogy a szegényebb országoknak nem jut az oltóanyagból

Az Egészségügyi Világszervezet élesen bírálta a gazdag államokat azért, mert elkezdték az oltóanyagkészletek felhalmozását a szegény országok kárára.







Szegények konyhája Mexikóban, forrás: Jam Media via Getty Images

A WHO vezetője, Tedros Ghebreyesus szerint az emberiség "katasztrofális erkölcsi összeomlás" küszöbén áll a „legyek én az első” típusú hozzáállás miatt. A nemzetközi egészségügyi szervezet vezetője arra figyelmeztet, hogy az árat a szegény államok fizetik majd meg, számtalan emberi élettel, ugyanis a gazdag államok készletfelhalmozása miatt nem férnek hozzá kellő időben az oltóanyaghoz.„Annak ellenére, hogy a méltányos hozzáférésre hivatkoznak, egyes országok és vállalatok továbbra is a kétoldalú ügyleteket helyezik előtérbe, külön szerződéseket kötnek, növelik az árakat és megpróbálnak a sor elejére ugrani. Ez helytelen”- mondta Tedros a WHO ügyvezető testületének 148. ülésének megnyitó beszédében, hangsúlyozva, hogy teljesen etikátlannak tartja, hogy a gazdag országokban a fiatalabb, egészségesebb felnőtteket hamarabb oltják be, mint a szegényebb országoknak az egészségügyi dolgozóit és az ott élő idős embereket.

49 magas átlagjövedelmű országban több mint 39 millió adag vakcinát osztottak ki eddig, míg vannak olyan szegény országok, ahova eddig csak 25 adagot szállítottak ki

– hangzott el a WHO-nak ezen a gyűlésén. A Bloomberg valós idejű központosításán jól látható, hogy hova hány vakcina jut. 8,3 milliárd adagot már gyakorlatilag már lefoglaltak a megrendelő államok, ami elegendő mennyiség volna a Föld teljes lakossága számára, ha a szérumot egyenletesen osztanák szét. Azonban, jegyzi meg a Bloomberg, több mint 90 ország egyedi megállapodást kötött az oltóanyaggyártókkal, ezért sok államnak 2022-ig vagy még későbbig kell várnia, hogy beolthassa lakosságát.Az elemzők kiemelik a 2009 és 2010 közötti sertésinfuenza okozta pánikkal való hasonlóságot, amikor a kormányok hasonló módon, engedve a nyilvános nyomásnak, értelmetlenül felhalmozták az oltóanyagadagokat. A Gallup közvélemény-kutatása például azt mutatta, hogy az Egyesült Államokban minden második állampolgár 2009-ben úgy vélte, hogy a szövetségi kormány nem teljesíti a munkáját és nem biztosítja a lakosság számára a szükséges vakcinakészleteket. A valóság pedig az volt, hogy az Egyesült Államokban abban a periódusban nagy divatja volt például a tömeges „immunizációs partyknak”, miközben a szegényebb országok (köztük például Mexikó, ahonnan útjára indult annak idején a sertésinfluenza) nem férhettek hozzá az oltóanyaghoz.A helyzet most is hasonló: a szegényebb országok a kínai és az orosz oltóanyagot rendelik meg, mert a Pfizer és a Moderna készítmények elérhetetlenek számukra. Ilyen helyzetben van például Európában Szerbia vagy Ukrajna, de az afrikai kontinens államainak nagy része is hasonló problémával szembesül. A gazdasági és egészségügyi elemzők szerint a járvány tovább fogja mélyíteni a már amúgy is áthidalhatatlan szakadékot a gazdag és szegény országok között.