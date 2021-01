A kormányhivatal szerint a Meseország mindenkié megtévesztő ebben a formájában

"Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat a Labrisz Egyesület a Meseország mindenkié című könyv értékesítésekor" - közölte Budapest Főváros Kormányhivatala, miután lefolytatott egy fogyasztóvédelmi eljárást a sokat vitatott mesekönyvvel kapcsolatban.



A közlemény szerint "közérdekű bejelentésre" indított vizsgálatott a kormányhivatal, amely megállapította, hogy "a könyv értékesítése mesekönyvként történik, amire a megnevezés és a borítón lévő grafikus ábrázolás is utal, de az nincs feltüntetve, hogy a mesék a hagyományos nemi szerepektől eltérő viselkedésmintákat jelenítenek meg. Így a fogyasztók tudtukon kívül a mesék szokott tartalmán túlmutató tartalommal találkozhatnak, és a könyv megvásárlásáról félrevezető információk alapján dönthetnek."A kormányhivatal álláspontja szerint mivel a fogyasztók nem kapnak előzetes tájékoztatást a könyv tartalmáról és témaköréről, ezért "sérülnek a megfelelő tájékoztatáshoz való jogaik és érdekeik, ami által az egyesület tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósít meg".A hatóság ezért kötelezte az egyesületet, hogy nyújtson mindig teljes körű tájékoztatást a tevékenységi körét érintő áruk esetleges értékesítésével kapcsolatban. A kötelezést a Meseország mindenkié című könyv esetében is alkalmazni kell.A közlemény arra nem tért ki, hogy a kormányhivatal pontosan mit is vár el az egyesülettől, mit tüntessen fel a mesekönyv borítóján, de érvelése erősen hasonló a kiadványt korábban ellenzőkéhez.A könyv körüli hisztéria akkor kezdődött, amikor Dúró Dóra, a Mi Hazánk politikusa ledarálta egy példányát, ezután volt, hogy plakátokkal bélyegezték meg a kiadványt áruló könyvesboltokat, több óvodából is kitiltották, modván "LMBTQ propagandát" tartalmaz, szélsőjobbos tüntetők pedig egy felolvasását is megzavarták.A kötetben amúgy ismert mesék átiratai szerepelnek, de hősei olyan szereplők, akik a mai magyar társadalmi normák szempontjából marginalizált helyzetben vannak: így került az antológiába meleg Hamupipőke, háromfülű nyúl, sárkányölő pincérlány, roma Pöttöm Panna, mélyszegénységből, vagy bántalmazó családból érkező és örökbefogadott gyerekhősök, illetve más, a normától eltérő szereplők. A Meseország mindenkié című könyv akkor került a köztudatba , amikor a Mi Hazánk politikusa, Dúró Dóra nyilvánosan ledarálta egy példányát, homoszexuális propagandának nevezve a könyvet. Ezután a kormánypárt is beszállt a kampányba, Orbán Viktor maga is a gyerekeket féltette az "LMBT-propagandától".