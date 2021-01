Búcsúznak Trumpék: holnap délben elhagyják a Fehér Házat

Január 20-án, szerdán ér véget Donald Trump négyéves elnöki ciklusa, és ekkor fogják beiktatni Joe Bident, az USA 46. elnökét. A hagyományok szerint a leköszönő elnök január 20-án a Fehér Házban szokta fogadni a következő elnököt, ahonnan együtt mennek át a Capitoliumhoz a beiktatásra.



Donald Trump a Fehér Ház előtt köszönti a tömeget. Fotó: Drew Angerer, via Getty Images

A Farewell Message from First Lady Melania Trump pic.twitter.com/WfG1zg2mt4 — Melania Trump (@FLOTUS) January 18, 2021

Trump azonban kijelentette, hogy nem hajlandó fogadni Bident, és a szerdán este hét órakor (romániai időszámítás szerint) kezdődő beiktatási ceremónián sem fog részt venni. A leköszönő elnök várhatón magyar idő szerint délután kettő óra után fogja elhagyni Washingtont, hogy a beiktatás alatt már floridai rezidenciáján lehessen.búcsúvideót tett közzé Twitter-oldalán: "Életem legnagyobb megtiszteltetése volt, hogy az Egyesült Államok first ladyjeként szolgálhattam.” A first lady beszédében köszönetet mondott a katonáknak, a rendvédelmi erőknek és a koronavírus elleni harc frontvonalában harcolóknak az áldozatos munkájukért, és kitért a „Be Best” („Legyél legjobb”) elnevezésű, iskolai bullying elleni kampányára is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, „legyetek lelkesek mindennel kapcsolatban, amit csináltok, de mindig emlékezzetek, az erőszak sosem megoldás.”Mielőtt a Trump-házaspár elhagyná a fővárost, egy búcsúztató ceremónián vesz majd részt a Washington határában lévő Andrews légitámaszponton, ahol az Air Force One-t is tárolják, írja a Guardian. A rendelkezésre álló sajtóinformációk szerint 21 ágyúlövés kíséretében búcsúzik majd a leköszönő elnök.A kiküldött meghívók szerint a vendégeknek még napkelte előtt, legkésőbb helyi idő szerint negyed nyolcig, azaz háromnegyed órával a ceremónia előtt kell megérkezniük szerdán a légitámaszpontra. Az eseményre tilos lesz bevinni bármiféle lőfegyvert és robbanószert, valamint kötelező lesz a maszkviselés.