Elköltöztetik az SZFÉ-t, és szétszórják a hallgatókat több épületbe

Megszűnik a képzés a Színház-és Filmművészeti Egyetem jelenlegi épületeiben, teljesen megújul a tanári kar is, egyszóval rövidesen már csak az emléke marad meg az egykori SZFE-nek.



Az Ódry Színpad is megszűnik, és helyette az Uránia Filmszínház lesz az egyetem játszóhelye, és a kollégisták sem a Vas utcába fognak visszamenni. Közben az elmúlt hónapban számos oktató mondott fel, és alakulófélben van az új tanári kar.Az egyetemfoglalás és az elmúlt hónapok során elhíresült tiltakozások helyszínéül szolgáló Vas utcai ingatlan helyett más épületekben és átszervezett formában folytatódik a képzés. Az SZFE vezetőségének közleménye a „Színház- és Filmművészeti Egyetem történetének legjelentősebb fejlesztési programja”-ként említi az intézmény történelmi jelentőségű épületeinek felszámolását.A változások részeként az egyetem filmintézete a jövőben Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézet néven működik tovább, és a Szentkirályi utcából az egykori Duna Televízió volt budai székházának egyik épületébe költözik. Az egyetem Szentkirályi utcai és Rákóczi úti épületeiben a színművészeti képzés kap helyet Sinkovits Imre Színházművészeti Intézet néven.Az intézmény harmadik, a hallgatók elméleti oktatásáért felelős intézete a Németh Antal Drámaelméleti Intézet nevet kapja a Nemzeti Színház 1935 és 1944 közötti igazgatója előtt tisztelegve.A hallgatók őszi félévének elismerése kapcsán közben óriási káosz van , az új vezetés ugyanis lenullázná a diákok őszi kreditjeit. És az ősz során még kitartó oktatók is sorra mondanak fel, legutóbb például Szász János és Fullajtár Andrea mondott búcsút az egyetemnek. Lemondott továbbá tisztségéről az SZFE hallgatói önkormányzatának elnöke is. A hvg.hu-hoz eljuttatták az összes olyan főállású oktató nevét, aki újonnan került a Színház- és Filmművészeti Egyetem állományába. A lista talán legmeglepőbb neve az a, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja, akit a Budapesti Operettszínház igazgatójaként több egykori és jelenlegi operettszínházi munkatárs szexuális zaklatás és verbális bántalmazás eltussolásával vádolt meg. Több név szerepel a listán a közmédiából is. Az SZFE-n fog tanítani, aki a Fidesz kormányra kerülésekor lett a Magyar Televízió vezérigazgatója, ma pedig a Duna Médiaszolgáltató televízióért felelős igazgatója. Oktató lesz, az MTVA Vallási Műsorok Főszerkesztőségének vezető szerkesztője,, a Duna TV műsorvezető-szerkesztője, valamint, aki a kormányváltás után került a Duna TV-hez.Az új tanárok között van, a Hír TV műsorvezetője is, aki nemrég még az SZFE blokádján gúnyolódott a tévében, és aki néhány órával azelőtt készített alákérdezős interjútSZFE-kancellárral többek között az új tanárok neveiről érdeklődve, hogy maga erősítette volna meg a Facebook-oldalán, mellesleg ő maga is a tanárok között van, amiről nem esett szó a műsorban.Mellettük oktató leszis, aki korábbanminiszterelnök videósa volt. A teljes lista elérhető a hvg.hu oldalán. Feltűnő, hogy míg a korábbi tanárok szinte mindegyike a saját területének kiemelkedő tagja volt, az új névsorban nagyon kevés komoly teljesítményeket vagy díjakat felmutatni tudó név szerepel, sőt olyan neveket is találni, akinek semmilyen teljesítményét nem jegyzi az internet. A következő félév egyébként két hét múlva kezdődik.(24.hu, atv.hu, 444.hu, hvg.hu, hírszerk.)Fotó: SZFE HÖK