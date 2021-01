Ismét meghosszabbította a korlátozások határidejét Ausztria. Szigorítottak is

Február 7-ig meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat, közölte az osztrák kormány – írja a Euronews.



Az országban továbbra is magas a napi fertőzések száma, illetve fenyegetnek még a vírus új mutációi is, ezértkancellár bejelentette, hogy szigorításokat is bevezetnek.” - mondta a kancellár. Amint arról beszámoltunk , január 15-étől az Ausztriába utazóknak az ország területére való belépés előtt regisztrálniuk kell online egy beutazási nyomtatvány kitöltésével.