Armin Laschet lett a német CDU új elnöke.

Armin Laschetet, Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnökét választották a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) új elnökévé - jelentették hírügynökségek szombaton. Az online szervezett kongresszuson a párt 1001 delegáltja vett részt, országos reprezentációban.



Armin Laschet, Norbert Röttgen és Friedrich Merz

Három jelölt közül választhattak a küldöttek, az első fordulóban385, Armin Laschet 380,pedig 224 szavazatot kapott. Ezzel eldőlt, hogy a főleg környezetvédelmi témákkal kampányoló Röttgen kiesett a versenyből. A második fordulóban a konzervatív Friedrich Merz 466 szavazatot kapott, míg azáltal folytatott politika tovább vivőjeének tartott Laschet 521-et.Németországban 2021 őszén tartanak szövetségi parlamenti választásokat, amelyeken megválaszthatják Angela Merkel utódját. A kancellár már korábban közölte, hogy jelenlegi, negyedik mandátuma lesz az utolsó. Így a mostani a választás tétjét az adta, hogy az elmúlt évek hagyománya szerint a pártelnök egyben a CDU kancellárjelöltje is lesz. Győzelmi beszédében Laschet amellett, hogy méltatta Angela Merkel eredményeit, egyúttal be is jelentette, hogy indulna az a kancellári székért.Ennek ellenére sokan úgy gondolják, hogy CDU-ban lehet, szakítanak a hagyománnyal. A felmérések ugyanis arról tanúskodnak, hogy a CDU és a testvérpárt bajor Keresztényszociális Unió (CSU) választói körében a legnagyobb támogatottsággal rendelkező politikus, aki Bajorország miniszterelnöke, egyben a CSU elnöke. És lehet, hogy így inkább őt kellene a kancellárjelölt legyen.Szakértők szerint rajta kívül mégegészségügyi miniszternek is lehet esélye a kancellári tisztségre, jóllehet maga Spahn a kongresszuson Laschet elnökségét támogatta.A kormányban a védelmi miniszteri posztot betöltő Annegret Kramp-Karrenbauer még a koronavírus-járvány előtt, tavaly februárban jelentette be, hogy nem indul kancellárjelöltként a következő Bundestag-választáson, ezért lemond a CDU-ban 2018 óta viselt pártelnöki tisztségéről is.