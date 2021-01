Rosszabbul is végződhetett volna a belga király találkozása a Black Lives Matter tüntetőivel

Szerda este váratlan esemény történt, amikor Fülöp a belga király épp brüsszeli palotájába próbált visszajutni. Amikor ugyanis egy bevándorló környéken haladt át autójával, adott ponton egy Black Lives Matter tüntetésen találta magát. Az erőszakos zavargás miatt a király, akár rosszabb helyzetbe is kerülhetett volna, viszont mint a Casa Jurnalistului beszámolt róla, azzal volt "szerencséje", hogy a tüntetők inkább azzal voltak elfoglalva, hogy felgyújtsanak egy rendőrőrsöt. Az ő 1-es számmal regisztrált fekete Mercedes-ét így mindössze egy kavics találta el.



Az erőszakos zavargás Belgium fővárosában azt követően tört ki, hogy egy fiatal fekete férfi életét vesztette azt követően, hogy a rendőrök őrizetbe vették. A férfit azért tartóztatták le a rendőrök, mert múlt szombaton az északi állomás területén rendőröket filmezett le, akik a karantén megszegése miatt igazoltattak egy kisebb csoportot. A 23 évesmegpróbált elmenekülni, de a rendőrök elkapták és bevitték az őrsre, ahol szívrohamot kapott, majd a kórházban elhunyt. Azt máig nem igazolták, hogy a rendőrök visszaéltek-e a hatáskörükkel és valóban bántalmazták-e a fekete férfit halála előtt, viszont szerdán 400-an gyűltek össze egy békésen kezdődő megemlékezésen, ami a hozzátartozók beszédeivel folytatódott.17 órakor a szervezők bejelentették a rendezvény végét, 100-en azonban ennek ellenére is maradtak a helyszínen és kövekkel és tűzijátékkal támadtak rá a rendőrautókra. Mint a Casa Jurnalistului hozzáteszi, az is előfordult, hogy molotov koktélot dobtak a kórterembe, ahová Ibrahimát vitték. A rendőrök több mint 100 tüntetőt tartóztattak le, négy rendőr is megsérült az összeütközésekben.A polgármester, aki a COVID-szigorítások ellenére jóváhagyta a megemlékezést, dicsérte a békésen megnyilvánulók méltóságteljes és békés hozzáállását és elítélte azok viselkedését, akik a megemlékezést arra használták fel, hogy zavargást okozzanak.A királyi ház a Casa Jurnalistului értesülései szerint megerősítette, hogy a 60 éves uralkodó a tiltakozással keresztezett autóban ült. Szerintük a király nem került veszélybe.