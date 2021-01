Szombaton választ új elnököt a CDU, aki Németország következő kancellárja lehet

Szombaton választanak új elnököt a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) küldöttjei. A választás nagy valószínűséggel eldönti, hogy a soron következő szeptemberi német parlamenti választáson ki vezeti Németország legnagyobb pártját, illetve az elnök arra is esélyes, hogy ő legyen a párt kancellár-jelöltje, és Angela Merkel utódja. A szavazáson a párt 1001 delegáltja vesz majd részt, országos reprezentációban.



Armin Laschet, Norbert Röttgen és Friedrich Merz

A CDU elnöki székéért három jelölt indult:politikus, ügyvéd és üzletember. 1972-ban csatlakozott a CDU-hoz. 1989 és 1994 között az Európai Parlament tagja, majd 1994 és 2009 között Bundestag képviselője volt. 2000 és 2002 között a CDU/CSU frakcióvezetője volt. Ezt követően folytatta ügyvédi praxisát és különböző nagyvállalatok tanácsadójaként dolgozott. Már 2018 októberében elindult a Keresztyéndemokrata Unió (CDU) elnöki tisztségéért, akkor viszont alulmaradt Annegret Kramp-Karrenbauerrel szemben. Az elemzők szerint vezetésével újra visszakanyarodna a párt a konzervatív alapjaihoz.(jogász) 1979 óta a CDU tagja. Az 1994-es választásokon került be a Bundestagba, ahol 1998-ig volt képviselő, majd 1999 és 2005 között az EP-ben képviselte Németországot. A 2010 óta képviselője az Észak-Rajna-Vesztfáliai tartományi parlamentnek, 2017-től a tartomány miniszterelnöke. 2012 óta a Kereszténydemokrata Unió (CDU) egyik helyettes szövetségi elnöke is. A szakértők szerint megválasztásával a CDU folytatná a Merkel által kijelölt utat.1982-ben lett a CDU tagja, 1994 óta képviselő a Bundestagban. 2005 és 2009 között ő volt a CDU/CSU frakció első parlamenti ügyvezetője. 2010-ben épp Laschettel szemben választották meg Észak-Rajna-Vesztfáliában az CDU tartományi elnökének, honnan az után mondott le 2012-ban, hogy a vezetésével súlyos vereséget szenvedett a párt a tartományi választáson. 2009 és 2012 között Németország környezetvédelmi minisztere is volt. A szakértők szerint irányításával a CDU-ban nagyobb hangsúlyt kapna a környezetvédelem, és külpolitikájában is határozottabban fellépne a kínai és az orosz érdekszféra terjedése ellen is. Az utóbbi évekbenpolitikáját is többször elítélte.A közvélemény kutatások szerint Merz kevéssel a két riválisa előtt van népszerűségben, de a verseny egyáltalán nincs lefutva.