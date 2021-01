Hatalmas földrengés rázta meg Indonéziát, több halálos áldozat is van

Egy 6,2-es erősségű földrengés pusztított az indonéziai Celebesz sziget nyugati részén - írja a Telex.



Indonesian earthquake aftermath



Rescue teams search for survivors beneath a collapsed hospital where as many as 20 patients and staff are trapped beneath the rubble. The hospital was flattened when a 6.2-magnitude earthquake rocked Indonesia's Sulawesi island.

📷AFP/Firdaus pic.twitter.com/xfuBKDXFo8