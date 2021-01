Szombattól Franciaország teljes területén kijárási tilalmat rendelnek el

Franciaország egész területén szombattól délután 6 órakor fog kezdődni az éjszakai kijárási tilalom "legalább két hétig", és a határellenőrzést is megerősíti a kormány a koronavírus korábbinál sokkal fertőzőbb változata terjedésének megfékezésére - jelentette be Jean Castex miniszterelnök.



"A közfeladatokhoz kapcsolódó kivételeket leszámítva minden helynek, üzletnek és embereket fogadó szolgáltató helyeknek 18 órakor be kell zárnia" - mondta a kormányfő a járványhelyzetről tartott heti sajtótájékoztatóján csütörtökön.A meghosszabbított kijárási tilalom az ország tíz keleti megyéjében már január elején, további tízben, a délkeleti országrészben pedig ezen a héten lépett életbe, jelenleg az ország területének a 25 százalékát érinti. Az ország többi részén mostanig 8 órakor kezdődött a kijárási tilalom."A rendelkezésre álló adatok alapján úgy tűnik, hogy ez az intézkedés egészségügyileg hatékony: abban a 15 megyében, ahol a kijárási tilalom január 2. óta 18 órakor kezdődik, az új esetek növekedése kétszer, sőt van ahol, háromszor kisebb, mint más megyékben" - hangsúlyozta a kormányfő.Jean Castex jelezte, hogy a "szomszédos országokhoz képest a helyzet Franciaországban ellenőrzés alatt áll, de törékeny, és a vírus továbbra is aktívan terjed". A napi esetszám egy magas platón, átlagosan 16 ezer körül van.A koronavírusnak korábbinál sokkal fertőzőbb brit és dél-afrikai változatai terjedésének megfékezésére, illetve azért, hogy a jelenleg a fertőzések egy százalékát adó fertőzőbb variánsok ne váljanak a "domináns törzzsé", a kormány a határok ellenőrzésének szigorításáról is döntött.Az Európai Unión kívüli országokból érkezők csak egy negatív PCR-teszt bemutatásával utazhatnak be ezentúl Franciaországba, ahol egyhetes karanténba kell vonulniuk, majd annak a végén egy második PCR-teszten is át kell esniük.A miniszterelnök kiemelte, hogy a jelenlegi járványhelyzet nem indokol újabb általános karantént, de amennyiben "jelentősen romlik a járványhelyzet" a kormány "haladéktalanul" teljes lezárást fog elrendelni.Jean Castex arra is kitért, hogy a kormány "mindenképpen nyitva tartja az iskolákat, mert ez alapvető cél". Az elsőéves egyetemisták számára január 25-től kiscsoportban újraindulnak személyes részvétel mellett a szemináriumok.