Végül csak hétfőtől érvényes a rendelet, amely szerint negatív koronavírusteszttel lehet beutazni Angliába

Csak hétfőtől kezdve lép érvénybe az az intézkedés, amely szerint Angliába az érkezés előtt legtöbb 72 órával elkészített negatív koronavírusteszttel lehet belépni Romániából - közölte csütörtök késő este a külügyminisztérium. A megszorítás eredetileg január 15-étől lett volna érvényes.



Bizonyos esetekben gyorsteszt-eredményeket is elfogadnak, erről bővebben a www.gov.uk honlapon lehet tájékozódni. A teszteredmények minden esetben angolul, franciául vagy spanyolul kell hogy kiállítva legyenek, fordításokat nem fogadnak el.A negatív eredményt bizonyító igazolást eredeti példányban kell bemutatni, és tartalmaznia kell a következő információkat: a tesztelt személy neve, születési dátuma vagy életkora, a teszteredmény, a minta vételének dátuma, a vizsgálatot végző laboratórium neve és elérhetősége, és a teszteszköz neve.A teszteredmény meglétét már a szállítást végző cégnek ellenőriznie kell, az ennek hiányában Angliába érkező utasok 500 fontra bírságolhatók.A brit hatóságok közölték: a negatív teszt felmutatása nem mentesíti a beutazót a tíznapos karantén alól, ez csak abban az esetben szüntethető meg, ha negatív eredménnyel jár egy, az ötödik napot követően elvégzett teszt is.Egyelőre nincs hír arról, hogy a korlátozások érvényesek-e azokra is, akik csak átutaznak az országon.Az északír és wellsi hatóságok nem léptettek érvénybe hasonló intézkedést, Skócia most fontolgatja bevezetését.Az külügy felhívja a figyelmet arra, hogy az Egyesült Királyságba érkező összes személynek még az utazás előtt ki kell töltenie egy online űrlapot is, amely elérhető a www.gov.uk/uk-border-control honlapon.