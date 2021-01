Ausztria online regisztrációhoz köti az országba való belépést

Január 15-étől kezdődően regisztrációs kötelezettséghez köti Ausztria az ország területére való belépést.



A román külügyminisztérium tájékoztatása szerint az ettől a dátumtól Ausztriába utazóknak az ország területére való belépés előtt regisztrálniuk kell online egy beutazási nyomtatvány kitöltésével, amely ITT érhető el.A nyomtatvány német és angol nyelven is elérhető.Ugyanakkor az ország területére való belépéskor a beutazóknak be kell mutatniuk a regisztrációkor kapott visszaigazolást elektronikus vagy kinyomtatott formában. Amennyiben az online regisztrációra nincs lehetőség, rendkívüli esetekben kézzel is kitölthető és aláírható a nyomtatvány.Mentesülnek a regisztrációs kötelezettség alól az áruszállítók, az ingázók, az országon átutazó személyek, illetve a halaszthatatlan családi eseményeken (például temetésen) részt vevők.A külügy arra is rámutat, hogy a regisztrációs kötelezettség mellett március 31-éig még érvényes az az intézkedés, miszerint a magas kockázatú országokból - köztük Romániából - érkezőknek kötelezően 10 napos karanténba kell vonulniuk, amelyet legkorábban 5 nap után elvégzett negatív PCR vagy antigén teszt birtokában hagyhatnak el. Mind a karanténnal, mind a teszteléssel járó költségek a beutazót terhelik. Az intézkedések a turistákra is érvényesek.Hetvenkét óránál nem régebbi negatív PCR- vagy antigénteszt-eredmény birtokában utazhatnak be az országba az alábbi kategóriákba tartozók: diplomáciai személyzet és nemzetközi szervezetek alkalmazottai, a humanitárius küldetést ellátók, munkavégzési célból beutazók, egészségügyi ellátás céljából beutazó személyek egy kísérővel, halaszthatatlan bírósági vagy hatósági eljárásban megszabott kötelezettségüket teljesítők (pl. idézésre való jelentkezés).A külügyminisztérium megjegyzi, hogy a román állampolgárok konzuli segítséget kérhetnek a bécsi román nagykövetség 0043-1-503.24.65-ös és 0043-1-505.23.81-es telefonszámán. Ezenkívül sürgősségi esetben segítségnyújtást igényelhetnek a román diplomáciai képviselet 0043-699.117.26027-es telefonszámán.