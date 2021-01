Az amerikai képviselőház megszavazta az impeachmentet, Trump sorsa a szenátustól függ

Ez a negyedik eljárás az USA történelemben, 1868-ban Andrew Johnsonnal, míg 1998-ban Bill Clintonnal szemben indult egy. Ez azt jelenti, hogy az amerikai történelem impeachmentjeinek a felét Donald Trumppal szemben indították meg.



Az amerikai képviselőház többsége korábban példátlan módon másodszor is megszavazta az alkotmányos felelősségre vonási eljárást (impeachment) Donald Trump ellen. Az indok az elnök múlt heti, a támogatóinak a Capitolium elleni támadásában betöltött szerepe volt.





Nancy Pelosi, a képviselőház elnöke, a demokrata frakció vezetője bemutatja aláírva az impeachment szövegét. Fotó: Stefani Reynolds/ ©Getty Images

232 igen és 197 nem szavazattal dőlt el

az utolsó elnöki napjait töltő Trumpnak a sorsa az amerikai képviselőházban. Az igen szavazatok többsége biztosítja azt, hogy megindítsák az alkotmányos vádeljárást Donald Trump leköszönő amerikai elnök ellen.

Legalább tíz republikánus is az impeachment megindítására szavazott.

Donald Trump az első amerikai elnök, aki ellen kétszer is megindították ezt az eljárást.A szavazást megelőző vitában a demokraták azzal érveltek, hogy Trump azzal, hogy valótlanul állította, hogy a választást csalás miatt veszítette el, és harcra buzdította a híveit, közvetlenül idézte elő a Capitolium megtámadását január hatodikán.

A republikánusok három pártra oszlottak: Trump megmaradt maroknyi híve határozottan kiállt az elnök mellett.

Több republikánus képviselő úgy nyilatkozott, hogy ugyan megalapozottnak látják a Trump elleni vádakat, de az impeachment lefolytatása csak rontana az ország megosztottságán és további feszültséget szítana. Mások ugyan elítélték Trumpot, de a vádak megszövegezését pontatlannak vagy túlzónak találták. Tíz republikánus képviselő ugyanakkor megszavazta az eljárás megindítását.

Az ügy a Szenátus elé kerül, amely csak január 19-én ül össze,

Az alkotmányos vádeljárás megkezdését jóváhagyó szöveget fotózzák az újságírók. Fotó: Stefani Reynolds/© Getty Images

vagyis egy nappal azelőtt, hogy Trump mandátuma megszűnne. A szenátus republikánusainak vezetője,megtagadta a demokraták kérését, hogy hamarabb üljön össze a szenátus - azzal, hogy ehhez egyhangú döntésre lenne szükség, és valamennyi republikánus szenátor szavazatát semmiképpen nem tudná garantálni. Maga McConnell azt mondta, még nem döntött arról, hogy ő maga szavazatával támogatja-e, vagy nem az impeachmentet.

Előzmények



Donald Trump elutasította demokrata kihívója, Joe Biden győzelmét a 2020. november 3-ai amerikai elnökválasztáson, miközben széleskörű választási csalásra hivatkozott, bármilyen bizonyíték bemutatása nélkül. A leköszönő elnök stábja és szövetségesei beadványok tucatjaival támadták meg a választási eredmény kihirdetését több államban és a legfelsőbb bíróságon is.Ezzel szemben az igazságügyi miniszter is megerősítette, hogy jogszerűen és szabadon zajlott a szavazás. Donald Trump alaptalan vádaskodásai azonban odavezettek, hogy erőszakos tüntetők támadták meg az amerikai törvényhozás épületét 2021. január 6-án. Az összecsapásokban összesen öten vesztették életüket.A zavargások idejére fel kellett függeszteni a törvényhozás alsó- és felsőházának együttes ülését, amelyet hagyományosan az elektori szavazatok hivatalos összesítésére hívtak össze a Capitoliumban. A rend helyreállítása után a képviselők ismét összeültek, és hitelesítettékelnökválasztási győzelmét, megnyitva az utat január 20-i hivatali beiktatása előtt.

Mi történik Trumppal ezután?

Mivel a szenátus csak január 19-én gyűl össze, Trumpnak nem kell ideje előtt távozni az elnöki székből. A felelősségre vonási eljárás megszavazása után a törvények értelmében az ügy a szenátus elé kerül, ahol az Egyesült Államokban

az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bíróság elnöke, John Roberts vezetésével lefolytatják a pert Donald Trump ellen.



A CNN korábban azt írta, hogy már a szenátus republikánus többségének vezetője, Mitch McConnell sem ellenzi az impeachmentet . Ő később úgy fogalmazott, hogy még nem döntötte el, hogyan fog szavazni. Ugyanakkor McConnell döntése önmagában nem elég, mert ahhoz, hogy az eljárás végigmenjen, a szenátus kétharmadának is meg kellene szavaznia az elnök elítélését. Az impeachment lezárása azért is lehet fontos - még ha példa nélküli módon már Joe Biden elnöksége alatt fejeznék azt be -, mert

ezzel attól is eltilthatják Trumpot, hogy bármilyen szövetségi választott hivatalt betöltsön a jövőben. Sokkal egyszerűbben megfogalmazva: nem engednék, hogy Trump 2024-ben újra induljon az elnökségért



Megkegyelmezhet Trump saját magának?

A távozó elnök többek szerint már többször fölvetette a tanácsadói körében az ötletet, hogy minden olyan ügyben, ahol később vizsgálat folyhat ellene, kegyelmet adna most magának. Az nem kérdés, hogy ez nagyon veszélyes precedens lenne, az már annál inkább, hogy megtehetné-e.Nixon fontolgatta ezt, de négy nappal a lemondása előtt a saját Igazságügyi Minisztériuma közölte, hogy szerintük ez alkotmányellenes volna, így aztán megvárta, hogy a lemondása után az utóda kegyelmezzen meg neki. Ez azonban nem jogszabály, csak egy álláspont volt. A The New York Times több jogászt is megkérdezett , akik azt mondták: Trump megkegyelmezhet saját magának, azonban ezt az Igazságügyi Minisztérium azonnal megtámadhatja bíróságon, amint Biden hatalomba lép, és nagyon valószínű, hogy még a legkonzervatívabb bíróság sem fogadná el az elnök saját magának adott kegyelmét.