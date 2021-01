A Meseország ellen irányuló kampány miatt perel a Labrisz Egyesület

Beperelte a Labrisz Leszbikus Egyesület a Magyar Nemzetet, a keresetet pedig befogadta a bíróság – írja az egyesületet képviselő Magyar Helsinki Bizottság. A Labrisz – a Meseország mindenkié meseantológia kiadója – jóhírnév megsértéséért perel.



Az antológia 17 kortárs szerző meseátiratát tartalmazza különféle hátrányos helyzetű csoporthoz tartozó szereplőkkel, gyakran mai környezetbe helyezett történetekkel. A történetek többek között olyan témákat érintenek, mint a kirekesztés, családon belüli erőszak, mélyszegénység, de érintik az azonos nemű szerelmet és a nemváltást is. Utóbbiak miatt előbb a Mi Hazánk, majd a Fidesz folytatott kampányt a mesekönyv és a Labrisz ellen. A mesekönyv körüli botrányt itt foglaltuk össze A kampánybaminiszterelnök is beszállt, aki egy rádióinterjújában a pedofíliával mosta össze a mesekönyv kiadását – emiatt a TASZ fordult ombudsmanhoz. A Magyar Nemzet októberben közölteírását, ami Orbán gondolatmenetét folytatta. Németh szavait így idézi a Helsinki Bizottság: „Meseország mindenkié című könyvet a pedofíliához, a Labrisz Leszbikus Egyesületet pedig egy pedofil szervezethez hasonlóan kell megítélnünk. Mert végül is erről van szó.”Jól ismert és aljas trükk pedofíliának beállítani az elfogadó társadalomért tett erőfeszítéseket a Magyar Helsinki Bizottság szerint. Ezek az állítások azonban nélkülöznek mindenféle valós alapot. A civil szervezet természetesen tisztában van azzal, hogy a közélet szereplője, így tevékenysége bírálat tárgyává tehető, viszont a jóhírnevét sértő durva hazugságokat akkor sem köteles tűrni, ha egyébként közszereplő. A Labrisz ezért határozott úgy, hogy a cikk szerzőjét és a Magyar Nemzetet kiadó Mediaworks Hungary Zrt.-t bepereli a Magyar Helsinki Bizottság segítségével.