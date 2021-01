Szerdán döntenek a Trump elleni felelősségrevonási eljárásról, várhatóan több republikánus is meg fogja szavazni

Mint ahogy már hétfőn beszámoltunk róla, a demokraták elindították a Donald Trump elleni felelősségrevonási eljárást (impeachment), mivel Mike Pence alelnök többszöri felkérés után sem volt hajlandó átvenni ideiglenesen az elnöki teendőket.



A demokraták azóta sürgetik Donald Trump azonnali eltávolítását, mióta a leköszönő amerikai elnököt pártoló tömeg megostromolta a Capitoliumot, hogy megakadályozzákmegválasztott elnök győzelmének szentesítését.értesüléseire hivatkozva, hogy a szerdai szavazáson több republikánus képviselő is a leköszönő elnök eltávolítására szavaz, többek között(Wyoming),(New York) és(Illinois) is. Mindhárman „csatlakoztak a vádak mellé” , miszerint Trump bíztatta a január 6-i erőszakos eseményeket.Emellett állítólag a republikánus, a párt egyik legbefolyásosabb vezetője és a szenátus frakcióvezetője is "elégedett" a Donald Trump ellen indított impeachment kezdeményezéssel.