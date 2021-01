Áprilistól érkezhet nagy mennyiségben oltóanyag az EU-s országokba

Áprilistól, a második negyedévben érkezhet nagy mennyiségben vakcina az uniós országokba - mondta Sandra Gallina, az Európai Bizottság egészségügyi főigazgatója. Szerinte az oltóanyag-hiány oka az, hogy még nem pörgött fel a gyártás.



“Annyit vásároltunk, amennyit felkínáltak. Nemcsak az összes mennyiségről tárgyaltunk, hanem az azonnali mennyiségről is. Jelenleg a gyártási kapacitás függvényében kapunk oltóanyagot, és a jövőben emelkedni fognak ezek a számok ” – mondta Gallina.Az EU eddig 2,3 milliárd dózisra kötött opciót hat gyártótól és kedden jelentették be, hogy lezárták a tárgyalást a hetedik céggel, a francia Valnevával. 30 millió adag oltásról állapodtak meg, és további 30 milliót vásárolhatnak belőle. Azonban a részletes szállítási határidők nem ismertek.Az Európai Bizottság elutasította azt, hogy a tagállamok külön-külön rendeljenek oltóanyagot. Így mindenki egyszerre kap vakcinát."A mostani stratégia minden tagország egészségügyi rendszerének megfizethető. Igazi európai erőfeszítés volt, hogy egy tagállamot se hagyjunk hátra” – mondta a bizottsági főigazgató.Sandra Gallina hozzátette, a tárgyalásokon azt is elérték, hogy a gyógyszercégek ne bújjanak ki a felelősségvállalás alól.