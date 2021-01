Az FBI szerint fegyveres tüntetésekre lehet számítani még Joe Biden beiktatása előtt

Fegyveres megmozdulásokra és tüntetésekre számítanak Washingtonban, ugyanakkor további 50 állami fővárosban is, az FBI információi szerint ugyanis fegyverrel felszerelt csoportot azonosítottak, akik már január 16-án akcióba lendülnének, „ha Trumpot eltávolítják az elnöki székből”.



A jelentés szerint a tüntetésekre január 16 vagy 17, illetve január 20-a között lehet számítani.Közbenszükségállapotot vezetett be Washingtonban, ami lehetővé teszi az amerikai belbiztonsági erők számára, hogy összehangolják tevékenységeiket a helyi rendvédelmi egységekkel. A Nemzeti Gárda parancsnoka is úgy nyilatkozott, Biden beiktatására 15 ezer katonával készülnek, hogy biztosítsák a ceremónia biztonságos lefolyását.Mint már korábban írtuk, Donald Trump leköszönő elnök ellen felelősségrevonási eljárást indítanak a demokraták a Capitoliumban történt zavargások miatt. Korábbi hírek szerint ezért az intézkedésért több demokrata politikus, többek közöttválasztott alelnök ésházelnök is számos fenyegető üzenetet kapott.