Végleg kitiltotta a Twitter Trumpot, és nem engedte ezt kicselezni sem

A Twitter szombat hajnalban végleg felfüggesztette Donald Trump 88,7 millió követővel rendelkező fiókját, áll az oldal közleményében. A közösségi oldal képviselői azzal indokolták a döntést, hogy az elnök pénteken két bejegyzésével is megszegte az oldal szabályzatát - számolt be a telex.hu. Korábban már 12 órára kitiltották az amerikai elnököt, mert mialatt hívei betörtek a Capitoliumra, három posztjával is megszegte a Twitter szabályzatát.



Donald Trump 2009. május 4-én twittelt először az oldalon, tudatva a világgal, hogy aznap este David Letterman showjában fog szerepelni. Az azóta eltelt csaknem 12 évben összesen 56 571 alkalommal posztolt a közösségi oldalra.Trump a kitiltása után egy olyan cselhez folyamodott, melyet szinte biztosra lehetett venni, hogy meglép: személyes fiókja helyett az Egyesült Államok mindenkori elnökének fenntartott @POTUS (President Of The United States) kormányzati Twitter-csatornára írta ki gondolatait - számolt be a fejleményekről a hvg.hu is.A Twitter szabályzata szerint abban az esetben, ha egy kitiltott felhasználó új profilon próbál visszatérni a platformra, akkor azt a csatornát is felfüggesztik. Mivel ebben az esetben egy hivatalos kormányzati csatornáról van szó, így a @POTUS-t természetesen nem kapcsolták le, csupán törölték Trump bejegyzéseit. (A jelenleg 33,4 millió követővel rendelkező @POTUS csatorna használatának jogát hamarosankapja majd meg, lenullázott számlálóval, az új elnöknek mindig újra kell kezdenie a követőtábor toborzását.)A leköszönő elnök azt üzente követőinek, hogy már tárgyalásban vannak más oldalakkal egy esetleges ottani csatorna indításáról. Trump üzenetében nagy bejelentést ígér.