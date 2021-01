Összesen 2,3 milliárd adag vakcinára kötött szerződést az EU

Az Európai Bizottság további 300 millió adag, koronavírus elleni oltóanyag beszerzéséről egyezett meg a Pfizer és a BioNTech vállalatokkal - jelentette be testület elnöke pénteken. Ursula von der Leyen tájékoztatása szerint az újabb vakcinaszállítmány a második negyedévben lesz elérhető az Európai Unió tagállamai számára.



Az uniós bizottság elnöke brüsszeli sajtótájékoztatóján közölte, az új szerződés a korábbi 300 millió adaggal együtt már 600 millió ampulla oltóanyagot tesz érhetővé az európaiak számára.Mint emlékeztett, szerdán engedélyezték a Moderna amerikai gyógyszercég koronavírus elleni vakcinájának uniós alkalmazását, így hamarosan legkevesebb 380 millió európainak, az uniós lakosság mintegy 80 százalékának a beoltása válik lehetővé. Hozzátette: más vakcinagyártók oltóanyagai hamarosan szintén forgalomba hozatali engedélyt kaphatnak az EU-ban.A Pfizer amerikai gyógyszeripari vállalat és a BioNTech német biotechnológiai cég közös fejlesztésű oltóanyagából 300 millió adag beszerzéséről november végén kötött szerződést az Európai Bizottság, és december 21-én engedélyezte a koronavírus elleni vakcina alkalmazását az EU-ban. Az oltások beadása karácsonykor kezdődött meg a tagországokban.A Szputnyik V orosz vakcina európai alkalmazására vonatkozó kérdésre válaszolva Ursula von der Leyen kijelentette: minden oltóanyagnak, amely az EU piacára kerül, át kell esnie az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vizsgálatán.Ezzel összefüggésben kiemelte: az Európai Bizottság több mint elegendő biztonságos és hatékony, koronavírus elleni oltóanyag beszerzéséról között szerződést a gyógyszergyártókkal. "Az Európai Unió teljes vakcinabeszerzési csomagja 2,3 milliárd adagot jelent, ami több mint elegendő az EU teljes lakosságának" - fogalmazott. (Az EU lakossága 446 millió, ami azt jelenti, hogy a teljes lakosság beoltásához 892 millió adag vakcina kellene - szerk.megj.)Sajtótájékoztatóján von der Leyen kiemelte azt is, hogy a közösen kialakított uniós oltási stratégia értelmében a tagállamok nem tárgyalhatnak külön a gyógyszergyártókkal, és nem köthetnek velük egyéni szerződéseket a vakcinabeszerzésről.Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a pénteken közzétett állásfoglalásban azt írta, hogy a Pfizer és a BioNTech koronavírus elleni vakcinájának egy fiolája öt helyett hat ember beoltását teszi lehetővé. Mint írták: ez azt jelenti, hogy 20 százalékkal több ember beoltása lehetséges.Az EMA újabb közlése szerint az uniós ügynökség még a hónap végén, várhatóan január 30-án döntést hozhat az AstraZeneca brit gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem koronavírus elleni készítményének uniós alkalmazhatóságára vonatkozó ajánlásáról.Mint közölték, a brit gyógyszercég várhatóan a jövő hét folyamán nyújtja be feltételes forgalombahozatali engedély iránti hivatalos kérelmét. A folyamat felgyorsítása érdekében az EMA már megkezdte a brit gyógyszeripai vállalat által előállított és jelenleg tesztelt oltóanyagának értékelését - közölték.A feltételes forgalombahozatali engedélyezés során a gyógyszerre vonatkozó engedély megadása a szokásos eljáráshoz képest kevésbé átfogó adatok alapján történik. Feltételes forgalombahozatali engedély megadása mérlegelhető, ha a gyógyszer azonnali rendelkezésre állásából származó előny egyértelműen meghaladja a gyógyszerrel összefüggő kockázatokat. A feltételes forgalombahozatali engedély megadását követően a vállalatoknak bizonyos határidőn belül további, többek között a folyamatban lévő vagy új vizsgálatokból származó adatokat kell szolgáltatniuk annak megerősítésére, hogy az előnyök továbbra is meghaladják a kockázatokat.