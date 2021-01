Trump visszatért a Twitterre, és azt üzente a tüntetőknek, meg fognak fizetni tetteikért

Míg korábban dicsérte a tüntetőket, akik lerohanták a washingtoni törvényhozás épületét, a Capitoliumot, Donald Trump leköszönő amerikai elnök most visszatért a Twitterre, és egy videóüzenetben a korábbiakkal ellentétes hangot ütött meg. „Nem az országunkat képviselitek, és meg fogtok fizetni a tetteitekért” – intézett kemény szavakat a szerdai roham résztvevőihez Trump. Az amerikai elnök magyar idő szerint péntek kora hajnalban posztolta beszédét a Twitterre, nem sokkal azután, hogy visszatérhetett a platformra, ahonnan kitiltották.



Így tüzelte fel Trump a Capitolium előtt összegyűlt támogatóit, akik ezután lerohanták az épületet

Fotó: EPA/SHAWN THEW via Agerpres

Az elnök eddigi kommunikációjától elütő módon azt is kijelentette: "Mostanra a Kongresszus hitelesítette az eredményt. Január 20-án új adminisztrációt iktatnak be. Mostantól arra koncentrálok, hogy zökkenőmentesen és rendezetten adjam át a hatalmat".Korábban az erőszakot fokozó videói miatt tiltotta le az elnök fiókját azonnali hatállyal a Twitter, a Facebook és az Instagram, elzárva az elnököt a szokásos kommunikációs csatornáitól. Trump a CNN-nek nyilatkozó források szerint azért rögzítette ezt az új videót, mert egyre többen követelik a lemondását, eltávolítását és/vagy felelősségrevonását a történtek miatt Trump ezúttal nem beszélt sem csalásról, sem jogos dühről, ehelyett azt mondta, hogy „a behatolók beszennyezték az amerikai demokráciát”, hogy „nem ők képviselik Amerikát”, és hogy „megbékélésre van szükség”. Trump azonban ebben a beszédében sem kötötte magát a valóság minden eleméhez. Azt állította, hogy amint értesült a felfordulásról, mozgósította a Nemzeti Gárdát és a rendfenntartókat. A New York Times információi szerint azonban az elnök épp, hogy erre nem volt hajlandó, és miután hiába kérték őt, Mike Pence adta ki az utasítást.Trump a most posztolt videójában végül olyan jellegű dolgokat is mondott, amelyből következtetni lehet arra, hogy elismeri vereségét. Például megköszönte a lehetőséget, hogy az amerikai nép elnöke lehetett. Igaz, utolsó mondata így is fenyegetően hangzott: "támogatóimnak azt üzenem, hogy közös utunk csak most kezdődik."Az AP hírügynökség értesülései szerint a Pentagon az ostrom előtt három nappal segítséget ajánlott a Capitolium őrségének, amit elhárítottak. Azt kérdezték tőlük, hogy szükségük van-e a nemzeti gárda támogatására, a válasz azonban nemleges volt., a Capitolium rendőrségének főnöke január 16-i hatállyal lemondott posztjáról. Korábban a Trump-kormány közlekedési minisztere,is lemondott. Őt követte az oktatásügyi miniszter és több nemzetbiztonsági tanácsadó is. Mindannyian azzal indokolták döntésüket, hogy az elnöknek szerepe volt a Capitolium elleni ostromban azzal, hogy előtte feltüzelte a híveit.