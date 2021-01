Trump alkalmatlan az elnökségre, és azonnal el kell távolítani - követelik nemcsak a demokraták

Donald Trump azonnali eltávolítását sürgetik demokrata és republikánus politikusok, miután a leköszönő amerikai elnök által feltüzelt tüntetők megostromolták az amerikai törvényhozás épületét, a Capitoliumot, hogy megakadályozzák Joe Biden megválasztott elnök győzelmének szentesítését, vagyis az elektori szavazatok újraszámlálását. A zavargásokban négyen meghaltak, sokan megsérültek, a káosz képsorai bejárták a világot, a világ országainak vezetői a demokrácia elleni támadásként ítélték el a történteket.



A Capitolium egyik betört ablaka ostrom után. Fotó: Agerpres

demokrata házelnök, a képviselőház elnöke ésNew York-i szenátor felszólítottákalelnököt, hogy a 25. alkotmánymódosítás ( 25. amendment ) értelmében az elnök alkalmatlanságára hivatkozva vegye át január 20-áig az elnöki teendőket. Ez a 25. alkotmánymódosítás lehetőséget ad arra, hogy az alelnök, a kabinet többségi szavazatával támogatva, ideiglenesen alkalmatlannak nyilváníthassa az elnököt, és megbízott elnökké váljon, teljes hatáskörrel. A demokraták ellenkező esetben újabb felelősségrevonási eljárást (impeachment) kezdeményeznek Trump ellen, ha Pence nem teszi meg ezt a lépést."13 nap maradt (Trump mandátumából), de bármelyik nap egy horror show lehet Amerika számára" - jelentette ki csütörtökön Pelosi. Egyenként megnevezve a kormány tagjait, kérdőre vonta őket, miért nem léptek közbe. "Készen állnak azt mondani a hátralevő 13 napban, hogy ez a veszélyes ember megtámadhatja a demokráciánkat?" - tette fel a kérdést.Kérdéses, a demokraták milyen gyorsan tudnának egy sikeres impeachment eljárást lefolytatni: ilyenre nem volt még precedens, hogy egy gyakorlatilag már leköszönő elnököt a szenátus elé citáljanak mandátuma utolsó 13 napjában - írja a New York Times. Schumer kijelentette: ami a Capitoliumban történt szerdán, egy felkelés volt az Egyesült Államok ellen, és az elnök szította. "Ez az elnök egyetlen nappal tovább sem maradhat hivatalában" - szögezte le.Nemcsak demokraták, néhány republikánus politikus is arra a következtetésre jutott a történtek után, hogy Trump túlságosan veszélyessé vált ahhoz, hogy kitöltse hivatalát január 20-ig, Joe Biden beiktatásáig., Illinois állam republikánus képviselője hasonló nyilatkozatot tett közzé, miszerint ay elnök nemcsak saját kötelességeitől és esküjétől távolodott el, de a valóságtól magától is. "Ideje felhozni a 25. alkotmánymódosítást, és véget veti ennel a rémálomnak" - szögezte le. Jogász végzettségű mostani és egykori honatyák, Amerika leggazdagabb embereit képviselő ügyvédi cég, az üzleti és politikai világ számos szereplője hasonló felhívást tett közzé.A Trump-adminisztráció kvázi összes tagja elítélte a Capitoliumban történteket, néhányan meg is nevezték az elnököt felelősként. Néhányan már le is mondtak . Egykori kormánytagok szintén elítélték az elnököt A 25. alkotmánymódosítással való eltávolítás előnye az lenne, hogy azonnali, ami nem egy mellékes szempont azt tekintve, hogy Trumpnak még mindig a kezében vannak az atomfegyver-kódok; az impeachment egy hosszabb folyamat, viszont egyes értelmezések szerint azután is folytatódhatna, miután Trumpnak lejár a mandátuma, és általa el lehetne érni azt, hogy Trump ne vállalhasson többé közhivatalt, például ne induljon a 2024-es elnökválasztáson - írja a CNN Ám úgy tűnik, hogy - legalábbis egyelőre - Mike Pence elutasítja, hogy a 25. alkotmánymódosításra hivatkozva átvegye az elnöki pozíciót. Mindezt annak ellenére, hogy Trump az utóbbi időszakban keményen bírálta őt amiatt, hogy nem gördített plusz akadályokat az elektori szavazatok újraszámlálása és Biden győzelmének hitelesítése útjába; sőt, a Trump-párti tömeg betörésekor az árulónak kikiáltott alelnök nevét kiabáló Capitolium-foglalók keresték őt is személyesen, hogy megbüntessék "árulásáért". Eközben az alelnök és családja ott voltak a Capitoliumban bezárkózva, és senki Trump köreiből nem törődött azzal, hogy mi lesz velük - nyilatkozta egy alelnökhöz közeli forrás a CNN-nek