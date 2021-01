Elfogatóparancsot adott ki Trump ellen Irak

Donald Trump leköszönő amerikai elnök ellen egy iraki bíróság elfogatóparancsot adott ki csütörtökön annak a nyomozásnak a keretében, amit Abu Mahdi al-Muhandisz, a Népi Mozgósítási Erők nevű, iráni támogatást élvező iraki milicistákat tömörítő ernyőszervezet vezetőjének egy évvel ezelőtti meggyilkolása ügyében folytatnak.



Muhandiszt az Egyesült Államok likvidálta egy célzott dróntámadásban, amiben az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz nevű elitegységét vezetőval is végeztek. Szulejmáni halála után Irán rakétatámadásokat intézett olyan iraki támaszpontok ellen, ahol amerikai katonák állomásoztak a nemzetközi terrorellenes szövetség keretében., a bírósági eljárás nélküli kivégzésekre szakosodott ENSZ-jelentéstevő szerint Washington cselekedetével törvényt sértett, mivel a két katonai parancsnokkal valódi, közvetlen fenyegetés hiányában végeztek.Szulejmáni volt az Egyesült Államok által terrorszervezetnek tekintett Forradalmi Gárda legfontosabb és legismertebb alakja, közel álltiráni legfelsőbb vezetőhöz. A tábornok felelt a Forradalmi Gárda Iránon kívüli műveleteiért, Szíriában és Irakban felügyelte a Teherán által támogatott síita milíciákat.Az iraki bíróság annyit közölt még csütörtökön, hogy az előzetes vizsgálat már lezárult, de a nyomozás folytatódik annak érdekében, hogy megtalálják a támadás hátterében álló további személyeket.Az ügy miatt 2020 júniusában Irán is elfogatóparancsot adott ki Donald Trump ellen, és az Interpol segítségét is kérték az amerikai elnök és több tucat washingtoni tisztségviselő kézre kerítéséhez. Gerd Altmann képe a Pixabay -en.