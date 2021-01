"Egy csőcselék soha nem semmisítheti meg a demokráciát": így reagáltak a világ vezetői a Capitolium ostromára

A világ számos országának vezetője adott már ki nyilatkozatot, amelyben elítélik a washingtoni Capitoliumban történteket. Boris Johnson brit kormányfő békés és a társadalmi rendet megőrző politikai átmenetet szorgalmazott, és megszentségtelenítésként értékelte az erőszakos jeleneteket. A demokrácia elleni közvetlen támadásnak nevezte a Trump-párti tüntetők ostromát a brit ellenzéki vezető, Sir Keir Starmer is. "Elborzasztó", tweetelte Nicola Sturgeon skót kormányfő is.



spanyol kormányfő azt írta, bízik az amerikai demokrácia erejében, és hogyelnöksége alatt felülemelkednek ezen a feszültségterhes időszakon, és egyesítik az amerikai embereket.francia elnök azt írta, amikor a világ legrégebbi demokráciájában egy hivatalban lévő elnök támogatói fegyvert fognak, hogy megkérdőjelezzék egy választás legitim eredményét, azzal aláássák annak az univerzális gondolatnak az érvényességét, miszerint egyetlen személy egyetlen szavazattal rendelkezik". "Ami Washingtonban történt, nem amerikai, egyértelműen. Hiszünk a demokráciáink erejében. Hiszünk az amerikai demokrácia erejében" - írta.svéd kormányfő aggasztónak nevezte az incidenst, amely egy igazi támadás volt a demokrácia ellen.német külügyminiszter szerintés támogatói el kell fogadják az amerikai szavazók döntését végre, és be kell fejezniük a demokrácia lábbal tiprását., az Európai Tanács elnöke azt írta, bízik abban, hogy az Egyesült Államok biztosítja a békés hatalomátadást Bidennek,, az Európai Bizottság elnöke pedig úgy nyilatkozott: várja, hogy együtt dolgozzon a Demokrata Párt elnökválasztást nyert jelöltjével.NATO-főtitkár felszólított arra, hogy az amerikai elnökválasztás eredményét tiszteletben kell tartani.António Guterres ENSZ-főtitkár elszomorítónak nevezte a történteket.Justin Trudeau kanadai kormányfő azt írta, "a kanadai nép mélységesen zaklatott és szomorú a demokrácia elleni támadás miatt". Az erőszak soha nem nyer az emberek akarata ellenében, a demokráciát az Egyesült Államokban fenn kell tartani - és fenn is fogják tartani - írta Twitteren.új-zélandi kormányfő azt írta, "egy csőcselék soha nem semmisítheti meg a demokráciát, azt, amikor az embereknek jogukban áll szavazni, hangjukat hallatni, és egy demokratikus döntést békésen érvényesíteni".Scott Morrison ausztrál kormányfő felzaklató jelentetekről beszélt, és kifejezte reményét, hogy békés hatalomátadásra kerül sor országának közeli szövetségesében.Narendra Modi indiai kormányfő, aki jó viszonyban volt Donald Trump leköszönő elnökkel, szintén azt írta, felzaklatták a hírek a washingtoni felkelésről és erőszakról. "A rendet fenntartó és békés hatalomátadásnak folytatódnia kell" - írta. Törökország minden felet arra szólított fel, hogy tanúsítson visszafogottságot és józan észt. A venezuelai kormány, amelyet Amerika nem ismert el legitimként, úgy reagált: "ezzel a sajnálatos epizóddal az Egyesült Államok ugyanabban szenved, mint amit más országokban okozott agresszív politikájával". Alberto Fernández argentin és Sebastián Piñera chilei elnök ugyancsak elítélte a washingtoni erőszakos cselekményeket. Chile bízik az amerikai demokrácia erősségében, amellyel garantálja a jogállamiságot - írta az elnök. A japán kormány is békés hatalomátadást sürgetett.Állásfoglalást tett közzé a román külügyminisztérium is csütörtökre virradóan a Twitteren, amelyben aggasztónak és elfogadhatatlannak nevezte a washingtoni, erőszakba torkolló zavargásokat.'A Washington DC-ben lévő Capitol Hill-ben történt erőszak aggasztó és elfogadhatatlan. Bízunk az Amerikai Egyesült Államok demokráciájában, amely világszinten modellértékű kell hogy maradjon, és bízunk benne, hogy a helyzet hamarosan rendeződik, lehetővé téve a szavazatok érvényesítésének folytatását' - olvasható a román külügy üzenetében. (bbc, agerpres