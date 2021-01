Puccskísérlet az Egyesült Államokban? Trumpista tüntetők törtek be a Capitoliumba

Elképesztő jelenetek zajlanak e hír megírásának pillanatában Washingtonban. A képviselőknek ugyanis most kellett volna megszámolnia az elektorok szavazatait, azaz a papírforma szerint ez egy fázis lene Joe Biden az új elnök beiktatásában. Viszont Trump-párti tüntetők gyűltek össze az eddigi években a kétházi gyűlés előtt. A tüntetésen maga Donald Trump is felszólalt azt mondta: "soha nem fogják elfogadni a vereséget". Ő távozott ugyan, de helyi idő szerint 13:00 óra után megostromolták a Capitoliumot, áttörték a kordonokat és bejutottak.



Win McNamee/Getty Images

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

This is a coup attempt. — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) January 6, 2021

There's an armed standoff INSIDE THE CAPITOL BUILDING. What the HELL is happening?! #Washington pic.twitter.com/srfPBaiOS5 — @shreshramsout (@ShreshRamsout) January 6, 2021

A rendőrség arra szólította fel a képviselőket, hogy maradjanak az irodáikban, miközben erősítést kértek, a tüntetők betörtek az épületbe.Közben a tüntetők betörésételnök is elítélte, felszólította a híveit, hogy maradjanak békések, és kérte a rendőrség támogatását is.Az elektori szavazást felfüggesztették, a rendőrök próbálják az épületen belül feltartóztatni a tömeget. Közben egy republikánus szenátor azt tweetelte ki, hogy puccskísérlet zajlik.A rendőrök kiürítették az üléstermet miközben a betolakodók az ajtókon dörömböltek. Több fotón is az látszik, hogy a biztonsági szolgálat emberei fegyvert tartanak az ajtó felé.A CNN szerint mindleendő, mindjelenlegi alelnököt kimenekítették az épületből és biztonságba helyezték.Az események elburjánzása közben Washington polgármestere kijárási tilalmat rendelt el, amely helyi idő szerint 18:00 órától kezdődik és másnap reggel hatig tart.

Frissítés

At President @realDonaldTrump’s direction, the National Guard is on the way along with other federal protective services.



We reiterate President Trump’s call against violence and to remain peaceful. — Kayleigh McEnany (@PressSec) January 6, 2021

A rendőrség bejelentette, hogy az alsó- és felsőház tagjait biztonságba helyezték egy meg nem nevezett teremben, előzőleg gázmaszkokat adtak nekik a biztonsági protokoll értelmében.Több egybehangzó forrás állítja, hogy egy nőt az épületben kritikus állapotban kezelnek. Golyók általi sebesüléseket szerzett. Eddig egymásnak ellentmondó hírek érkeztek arról, hogy eldördültek-e lövések, ez a hír bizonyítani látszik, hogy igen.A Fehér Ház sajtófőnöke mindeközben tudatta, hogy Trump elnök beveti a Nemzeti Gárdát és "más szövetségi védelmi szerveket" a zavargások megfékezésére.Biden felszólította Trumpot, hogy álljon ki, és küldje haza a tüntetőket„Ezekben az órákban a demokráciánk példa nélkül támadás alatt áll. Semmi olyanhoz nem hasonlíthatók az események, mint amiket a modern időkben láttunk” – kezdte Biden televíziós beszédét. A megválasztott elnök - aki nem tartózkodik Washingtonban - szerint a mostani erőszak támadás a szabadság szimbóluma, a Capitolium és a megválasztott politikusok ellen.„A most látott jelenetek nem az igazi Amerikáról festenek képet. Nem azt képviselik, akik valójában vagyunk. Szélsőségesek egy kis csoportját láthattuk, akik törvénytelenségeket követnek el. Ez káosz, szinte lázadás. És Ennek véget kell érnie, most!” - mondta.Ezután felszólította Donald Trumpot, hogy álljon egy országos televízió képernyője elé, és szóljon a híveinek, vessenek véget az erőszaknak.Ezzel egy időben megszólalt Trump is, aki a közösségi médiában osztott meg egy videót, és arra kérte benne a tüntetőket, hogy menjenek haza:"Ismerem a fájdalmatokat. Volt egy választásunk, amit elloptak tőlünk. Nagy győzelemmel eldőlt választás volt, és ezt mindenki tudja, főleg a másik oldal. De most haza kell mennetek. Béke kell. Rend kell, tisztelnünk kell a nagyszerű embereket, akik a rendre vigyáznak" - mondta, de hozzátette azt is, hogy ez egy "elcsalt választás volt".Romániai idő szerint hajlani egyre a katonaság berkeiből bejelentették, hogy sikerült kongresszus épületét biztonságossá tenni. Húsz embert tartóztattak le ezidáig. A rendőrség az épülete kívül könnygázzal oszlatott, a helyszínre ért a Nemzeti Gárda és az FBI különleges alakulata is. Közben több, Trump melletti tüntetés is kezdődött más államok fővárosaiban. Wahington kormányzója készenléti állapotot rendelt el