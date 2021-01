Demokrata győzelem: Raphael Warnock lesz Georgia első fekete szenátora

A demokrata Raphael Warnock megnyeri a georgiai szenátorválasztást Kelly Loeffler republikánus szenátor ellen, a CNN és a New York Times is bejelentette a győzelmét. 98 százalékos feldolgozottságnál Warnock 50,6 százalékkal vezet a 49,4 százalékon álló Loeffler előtt, a különbség 53 430 szavazat. Warnock lesz Georgia első fekete szenátora. A másik szenátori helyért a demokrata Jon Ossoff és a republikánus David Perdue versenyzett, Ossoff már győzelmet hirdetett, de a bejelentéssel még kivárnak a tévéadók, a demokrata jelölt egyelőre 16 370 szavazattal vezet.



Georgiában a szenátorválasztás második fordulójának a szokásosnál nagyobb tétje van: a két szenátori pozíció megszerzésétől függ, hogy a Demokrata Párt visszaszerzi-e a kontrollt a felsőház fölöttmegválasztott amerikai elnök beiktatása után. A szenátus elnöki pozíciója ugyanis a mindenkori alelnöknek jár, akilesz, és ha a georgiai szenátori helyeket két demokrata kapja, azzal 50-50 lesz a demokrata és republikánus szenátorok száma.Warnock a Demokrata Párt-féle szárnyához tartozik, vállaltan radikális baloldali - írja róla a Mérce. A fekete tiszteletesnél „szimbolikusabb figurát Biden elnök pártja nem is jelölhetett volna a nyáron a szenátori tisztségre.” Warnock Martin Luther King egykori pulpitusában volt tiszteletes az atlantai Ebenezer Baptista Templomban, 2007 óta pedig a fekete polgárjogi mozgalom prominense. 2016 óta Bernie Sanders baloldali politikáját támogatja, 2020-ban is elnökjelölti kampánya mellé állt. Támogatja a palesztinok jogaiért indított kezdeményezést is, és megígérte, hogy ha megválasztják, Bernie Sanders közegészségügyi javaslatának (Medicare for All), és általában a baloldalnak lesz igazi harcosa.Győzelmi beszédében Warnock eredményének történelmi jelentőségét hangsúlyozta. „A minap azok a 82 éves kezek, melyek valaha más gyapotját szedték, legfiatalabb fiára húzhatták be az X-et, hogy az USA szenátorává váljék” – utalt édesanyja gyapotszedő múltjára. „Azt mondták nekünk, hogy nem nyerhetjük meg ezt a választást, de ma este bebizonyítottuk, hogy reménnyel, kemény munkával és a néppel az oldalunkon BÁRMI lehetséges.”