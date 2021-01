Lukasenka több ellenzéki likvidálását rendelhette meg, a négy éve történt kijevi újságírómerényletet is

Nyilvánosságra kerültek hétfőn Ukrajnában olyan hangfelvételek és dokumentumok, amelyek arról tanúskodnak, hogy a fehérorosz titkosszolgálatok Aljakszandr Lukasenka elnök közvetlen utasítására tervelték ki a merényletet Pavel Seremet minszki születésű, orosz állampolgárságú újságíró ellen, akit négy éve az autójába rejtett pokolgéppel öltek meg Kijevben - közölte az ukrán média.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál azt írta, hogy a birtokába került hangfelvételek egyikén, hangja alapján, a fehérorosz KGB volt főnöke eligazítást tart az Alfa terrorellenes különleges egység két emberének 2012. április 11-én. Arról beszélnek, hogy az akkor Oroszországban élő és dolgozó Seremetet látványos módon fel kell robbantani úgy, hogy a halála nagy visszhangot váltson ki."Az elnök (Lukasenka) várja ezeket a műveleteket" - hallható a felvételen.A 2008-2012. között rejtett eszközzel készített felvételeken több, Németországban tartózkodó fehérorosz ellenzéki méreggel, robbantással, illetve autójuk megrongálásával való "likvidálásáról" is szó esik Lukasenka fehérorosz elnök utasítására, és a gyilkosságok finanszírozására az államfő állítólag 1,5 millió dollárt különített el - írta a hírportál.A felvételeken kívül még olyan dokumentumok is napvilágra kerültek, amelyek Seremet megfigyeléséről tanúskodnak.Az UNIAN ukrán hírügynökség a Telegram üzenetküldő portál orosz nyelvű NEXTA Live csatornájára hivatkozva hozzátette, hogy a hangfelvételeket a fehérorosz különleges egységek egyik volt munkatársa, Igor Makar Brüsszelbe juttatta el.Az ukrán rendőrség közleményében arról tájékoztatott, hogy már decemberben tudomást szerzett a hangfelvételekről. A hírszerzésen keresztül jutott a birtokába az információ egy meg nem nevezett európai országból arról, hogy 2012-es hangfelvételek és dokumentumok kerültek elő, amelyek fontosak lehetnek a 2016-ban elkövetett Seremet-gyilkosság megrendelőinek felderítése szempontjából.Az ukrán rendőrség birtokában lévő és az internetre kikerült hangfelvételrészleteken "ismeretlen személyek beszélnek Seremet meggyilkolásáról", felrobbantásáról vagy megmérgezéséről - idézett a rendőrségi közleményből az Ukrajinszka Pravda. A rendőrség közölte: meghívást kaptak az említett európai országba, hogy ott végezzék el a szükséges vizsgálatokat. Hozzátette, hogy a gyilkosság megrendelését és az elkövetését a hatóság külön ügyként kezeli.A merénylet idején már öt éve Kijevben élő 44 éves Pavel Seremet 2016 júliusában vesztette életét, miután felrobbant az autója az ukrán főváros központjában. Az újságíró korábban fehérorosz és orosz tévécsatornáknál dolgozott, főként innen vált közismertté és szerzett a szakmájában hírnevet. Ukrajnában az Ukrajinszka Pravda munkatársa és egy ideig az egyik hírrádió műsorvezetője volt.Egy évvel ezelőtt, 2019 decemberében az ukrán rendőrség három személyt gyanúsított meg a merénylet elkövetésével:rockzenészt, kelet-ukrajnai veteránt,gyermekorvost éskatonai nővért. Eddig egyikük sem ismerte be bűnösségét.Antonenko jelenleg is előzetes letartóztatásban van. Néhány száz híve rendszeresen rendez megmozdulásokat, követelve szabadon bocsátását, ugyanis hisznek ártatlanságában. Szerintükbelügyminiszter saját politikai karrierjét építi a zenész és veterán elleni koholt eljárással., a belügyminisztérium sajtótitkára az Ukrajinszka Pravda szerint kijelentette: nem látja semmi alapját annak, hogy felfüggesszék a három gyanúsított ellen indított eljárást. Szavai szerint a hangfelvételeken és a dokumentumokban lévő új információk alátámasztják a nyomozás alapvető verzióját, amely szerint a gyanúsítottak ismeretlen személyek megrendelésére cselekedtek., Julija Kuzmenko ügyvédje ezzel szemben úgy vélekedett, hogy a nyomozóknak aligha sikerül a gyanúsítottakat a "fehérorosz felvételekhez" kötni. Hozzátette, hogy amennyiben mégis meggyanúsítanák őket fehérorosz kapcsolatokkal, a védelem készen áll a cáfolatra.