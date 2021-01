Január 1-jétől megszűnt Ukrajnában a kisebbségi nyelvű oktatás

Ez év kezdetétől csakis ukrán nyelven folyhat oktatás az ukrajnai iskolákban, annak ellenélre, hogy több százezer olyan gyereket is oktatnak, akik otthon románul, bolgárul, magyarul vagy lengyelül beszélnek.



Ezzel párhuzamosan megszűnt a román nyelv regionális nyelvi státusza azokban a térségekben, hogy éltek a törvény adta lehetőséggel a helyi hatóságok, és úgy döntöttek, hogy az ukrán mellett a román nyelvet is használják a közigazgatásban.Ezt egyébként egy, még az oroszbarátidején, 2012-ben meghozott törvény tette lehetővé. Arról rendelkezett, hogy ahol egy kisebbség aránya meghaladja a 10%-ot, lehet hivatalos nyelvként használni a közigazgatásban az adott etnikum nyelvét.Janukovics utódja,azonban 2019. májusában, közvetlenül a leváltása előtt aláírta azt a törvényt, melynek értelmében csakis az ukrán lehet hivatalos nyelv.2017-ben pedig aláírta azt a tanügyi törvényt is, mely előírja, hogy Ukrajnában csakis ukrán nyelvű oktatás folyhat. 2020. végéig még ötödik osztályig folyhatott kisebbségi nyelvű oktatás, 2021. január 1-től viszont már első osztálytól kezdődően csakis ukránul folyhat az oktatás.mindeddig nem tett semmit elődje, Porosenko törvényei ellen, melyek – azon túl, hogy több százezer diáktól veszik el az anyanyelven való tanulás lehetőségét – több szomszédos országgal is feszültté tették Ukrajna viszonyát.