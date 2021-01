Slavoj Žižek: Demeter Szilárd antiszemita kijelentésének félelmetes következményei lehetnek

A 444.hu szemlézte Slavoj ®iľek szlovén filozófusnak az amerikai radikális baloldal legfontosabb lapjának számító Jacobinban publikált cikkét arról, hogy a koronavírus-válság lehetőséget kínál a gazdasági-politikai-társadalmi rendszereknek a gyökeres átalakítására.



Az amerikai választások kapcsán a filozófus leírta, hogy Trump többek közötta közbeszéd világméretű vulgarizációja miatt is felelős.Erre hozta fel közép-európai példakéntesetét, aki ®iľek szerint Trumphoz hasonlóan „vulgarizálta a közbeszédet”, és „korrodálta életünk etikai tartalmát” az Origón megjelent cikkével , amibenhez, Európát gázkamrához, a liberálisokat nácikhoz hasonlította. Ez a fajta felelőtlen és a valós kontextusból teljesen kiragadott eszmefuttatás súlyos következményekkel járhat, figyelmeztet a filozófus.Demeter írását azóta művészek, kutatók és politikusok is kritizálták, elítélték zsidó szervezetek , a z izraeli nagykövetség az amerikai nagykövetség és sokan mások, sőt még s aját beosztottjai is elhatárolódtak a múzeumigazgatótól . A kormány viszont lényegében kiállt Demeter mellett. ®iľek azt írja:„Ha megkérdezik, Demeter valószínűleg retorikai túlzásnak nevezné a kijelentéseit; ez azonban semmiképpen sem mossa el félelmetes következményeiket. Soros és Hitler összehasonlítása mélyen antiszemita, Sorost egy szintre helyezi Hitlerrel, azt állítva, hogy a Soros által támogatott multikulturális, nyitott társadalom nemhogy olyan veszélyes, mint a holokauszt és az azt fenntartó árja rasszizmus (»liber-árja«), hanem még ennél is nagyobb veszélyt jelent az »európai életmódra«.”