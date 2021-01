Koronavírus a nagyvilágban: 20 millió fertőzött az USA-ban, beutazási korlátozások Spanyolországban

A világban 83 960 358-ra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek, 1 827 178-ra a halálos áldozatok és 47 286 643-ra a gyógyultak száma a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint szombat reggeli adatai szerint.



Spanyolország meghosszabbította a beutazási korlátozásokat az Egyesült Királyságból érkezőkkel szemben

A december 22-én hozott rendelkezést - ami január 5-én járt volna le - január 19-ig hosszabbították meg, ennek értelmében Madrid megtiltja az Egyesült Királyságból érkezők számára a légi vagy tengeri úton történő beutazást. A korlátozás nem vonatkozik a spanyol állampolgárokra, és nem érinti a spanyol tartózkodási engedéllyel rendelkezőket sem.Hétfő óta Spanyolországban az új vírusváltozatot 19 ember szervezetében azonosították, akik közül többen az Egyesült Királyságból érkeztek. Matthews Hankock brit egészségügy-miniszter december 14-én jelentette be, hogy a brit tudósok felfedezték a SARS-CoV-2 nevű koronavírus mutánsát, amely gyorsan terjedni kezdett Délkelet-Angliában. Boris Johnson brit kormányfő közölte, hogy az elsődleges adatok szerint az új változat feltehetően 70 százalékkal fertőzőbb, de nincs bizonyíték arra, hogy magasabb lenne a halálozási aránya.

Egyesült Államok: átlépte a 20 milliót a regisztrált fertőzöttek száma

Az országban november vége óta gyorsul az igazolt fertőzöttek számának napi növekedése, decemberben pedig 78 ezer ember halt bele igazoltan a Covid-19 okozta betegségbe. A járvány kezdete óta a vírusnak több mint 345 ezer regisztrált halálos áldozata van. A lakosság vakcinálása nem működik az előre eltervezett ritmus szerint, annak ellenére, hogy már több, mint 2 millió állampolgár megkapta az oltást, ez a szám elenyésző a teljes populációhoz viszonyítva., Utah állam republikánus szenátora pénteken felszólította a kormányt, adjon felhatalmazást az állatorvosoknak és a katonai orvosoknak is az oltás beadására, egyúttal bírálta a Fehér Háznak az oltási kampánnyal kapcsolatos intézkedéseit. Leszögezte, hogy az egészségügyi dolgozók túlságosan leterheltek ahhoz, hogy egyedül lássák el a vakcinálással járó újabb feladatokat is. Az ország gyógyszerfelügyeleti hatósága (FDA) már két vakcinát is engedélyezett, de az oltókampány a tervezettnél lassabban halad: december 31-ig mintegy 2,8 millió embert oltottak be, a cél 20 millió volt.

Sydney-ben már 200 aktív fertőzött után elrendelték a kötelező maszkviselést

Kötelező lesz a maszkviselés az ausztrál Új-Dél-Wales állam fővárosában, Sydney-ben, ahol további korlátozásokat is bevezetnek azt követően, hogy hét újabb koronavírus-fertőzést regisztráltak - írja az MTI az állam miniszterelnökének szombati bejelentése alapján. Gladys Berejiklian tájékoztatása szerint a rendelkezés szombat éjfélkor lép életbe. A korlátozás megszegőit 200 ausztrál dollárra (körülbelül 45 839 forint) büntethetik. Kötelező lesz maszkot hordani a bevásárlóközpontokban, tömegközlekedési eszközökön, imahelyeken és fodrászatokban is. A szórakozóhelyeken pedig betiltják az éneklést és a táncot. Új-Dél-Walesben jelenleg közel 200 aktív fertőzöttet tartanak számon.