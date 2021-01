Boris Johnson apja francia állampolgárságot igényel a Brexit miatt

Stanley Johnson, Boris Johnson brit miniszterelnök apja úgy nyilatkozott, hogy folyamatban van a francia állampolgárság kérvényezése a számára, hogy francia útlevelet kaphasson, amivel a Brexit után is könnyen tarthatja majd a kapcsolatot az EU-val.



A most 80 éves Stanley Johnson EP-képviselő volt 1979-1984 között, és 2016-ban bevallottan arra voksolt a népszavazáson, hogy Nagy-Britannia az EU tagja maradjon. Úgy nyilatkozott, hogy mivel nagyon szoros családi kötelékek fűzik Franciaországhoz, szeretne állampolgár is lenni. Egyébként az anyja Franciaországban születette és az ő anyja valódi francia volt. "Mindig is európai maradok majd, ez biztos" - szögezte le.Boris Johnson miniszterelnök családjában többen is vannak, akik a Brexit kérdésében az ellenfelének számítanak: a fivére,, képviselő, aki azért mondott le a helyettes oktatási miniszteri tisztségről, hogy a testvére euroszkeptikus politikája ellene tiltakozzon. Újságíró testvére,pedig szintén kilépett a konzervatív pártból, hogy beiratkozzon az EU-párti demokrata pártba.Fotó: Ravenswoodschool - 6, CC BY 2.0