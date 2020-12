Ferenc pápa lemondta a szilveszteri szertartások vezetését gyengélkedés miatt

Ferenc pápa helyett egy-egy bíboros vezeti a szilveszteri imádságot és az újévi misét is a Szent Péter-bazilikában, mivel az egyházfőnek isiász okozta fájdalmai vannak – közölte a szentszéki szóvivő csütörtökön.



szóvivő bejelentése szerint csütörtök délután az óévet búcsúztató vesperás-imádságot és az ezt követő-hálaadást, a bíborosi testület dékánja vezeti. A péntek délelőtti misét pedig a pápa helyettbíboros, szentszéki államtitkár mutatja be a Szent Péter-bazilika főoltáránál.Mindkét szertartást az egyházfő szokta vezetni, de a Vatikán az utolsó pillanatban lemondta Ferenc pápa részvételét. Az egyházfő jobb lábában a csípőideg gyulladt be, „fájdalmas isiászról van szó” – közölte a vatikáni szóvivő.Ferenc pápa január elsején délben viszont személyesen mondja el az újév első beszédét a pápai lakosztály könyvtárszobájából, amelyet a televíziókon, rádiókon és interneten keresztül egyenesben közvetítenek.A 84 éves Ferenc pápa a 2013-as megválasztása óta most először mondott le szertartást egészségi okokra hivatkozva. A pápa az utóbbi napokban személyesen vezette az összes karácsonyi szertartást. (MTI)