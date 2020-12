Karikó Katalin: az oltás kiszabadít minket ebből a járványból

Az oltóanyag teljesen természetes összetevőkből, például növényi nukleotidokból készült. Nincs semmilyen ismeretlen anyag benne, egyetlen állatból sem használtak sejteket vagy baktériumokat – állította a Pfizer és a Biontech-vakcina szabadalmát kidolgozó Karikó Katalin, aki a spanyol El Paisnak nyilatkozott. Hozzátette, szerinte az oltóanyag nem jelent egészségügyi kockázatot.



Ezek az oltások kiszabadítanak minket ebből a járványból. Nyáron valószínűleg visszamehetünk a tengerpartra, visszatérhetünk a normális élethez

. Nincs kétségem, hogy az Egyesült Államokban, ahol naponta több mint háromezren halnak meg a vírus miatt, az embereket be fogják oltani, különösen az idősebbeket” – mondta Karikó, aki szerint fontos kiemelni, hogy a vakcina a vírus 20 mutált variánsát is képes volt semlegesíteni a tesztek során – írja a Telex.Karikó Katalin kutatótársával,nal együtt dolgozta ki a módosított nukleozidokat tartalmazó mRNS terápiás alkalmazását, majd december 23-án oltatta be magát vele. Elmondása szerint, ha nem lett volna törvényellenes, márpedig ő be szokta tartani a szabályokat, már korábban is beadta volna magának a laboratóriumban. Mint kiemelte,

a védettség csak 10 nappal az első adag beoltása után alakul ki

ekkor a hatásossága nagyjából 88,9 százalékos, ami a második dózissal 95 százalékosra nő

While receiving the vaccine I reflected on my long journey by remembering my colleagues @barnathanes and @drdavidlanger who were so enthusiastic about the mRNA therapeutic use in my early days at Penn. Thank you! https://t.co/SheAX796q7 — Katalin Kariko (@kkariko) December 23, 2020

Több tudós is kijelentette már, hogy a magyarországi származású, de az Egyesült Államokban élő Karikónak Nobel-díjat kellene kapnia a felfedezéséért, többek között, a Moderna egyik alapítója is,, a svéd Karolinska Intézet kardiovaszkuláris biológusa és a Moderna társalapítója is. „Minden mRNS vállalat, így a Moderna is, Karikó és Weissman munkájának köszönhetően létezik. Nélkülük az RNS vakcinák nem lennének olyan fejlettek, hogy képesek legyenek legyőzni a járványt” - mondta Chien., a tübingeni egyetem immunológusa, a vakcinaversenyben szintén részt vevő CureVac egyik társalapítója viszont nem ért egyet ezzel, szerinte Karikó nem úttörő és nevetséges lenne őt ilyennek tekinteni. A CureVac például nem használ módosított RNS-t a vakcinájuk fejlesztéséhez.Karikó a díjakkal kapcsolatos felvetésekkel kapcsolatban azt nyilatkozta, az elmúlt 40 évben nem kapott különösebb elismerést a munkájáért, még a vállát se veregették meg érte, de nincs is szüksége erre, mert tudja, hogy mit csinál, és azt is, hogy fontos, amit tesz.