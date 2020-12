Ideiglenesen életbe léphet a brexit utáni kereskedelmi megállapodás

Szerdán aláírásra kerülhet az a 1246 oldalas megállapodás, amelyben az Európai Unió és a britek lefektetik, hogy milyen keretek között folytatódik majd a két fél közötti kereskedelem – írja az MTI.



az Európai Bizottság ésaz Európai Tanács elnöke már szerda reggel aláírta a dokumentumokat, a megállapodást a délután folyamánbrit miniszterelnök is aláírja majd.A papírok ünnepélyes aláírását az Európai Tanács elnökének Facebook-oldalán élőben közvetítették:A több éves egyezkedés után, az Egyesült Királyság és az Európai Unió végül az utolsó pillanatban, december 24-én állapodott meg arról, hogy milyen szabályok mellett folytatódhat majd a kétoldalú kereskedelem január elsejétől a két piac között. A britek uniós kilépéséről szóló megállapodást még 2020. január 31-én megkötötték, a két fél jövőbeli kereskedelmi kapcsolatáról csak ezután kezdtek el tárgyalni. A 2020 végéig tartó átmeneti időszakban a gyakorlatban nem nagyon változott semmi, a britekre vonatkoznak az EU-s előírások, bár az uniós döntéshozatalban már nem vehettek részt.A nemzetközi kereskedelmi megállapodások letárgyalása normális esetben több évet vesz igénybe, emiatt az EU-brit paktum gyors megkötése eleve ambiciózus vállalás volt. A folyamat nem is haladt valami gördülékenyen, az utolsó pillanatban Boris Johnson brit miniszterelnök, és Ursula von der Leyen, a kereskedelmi ügyekért is felelős Európai Bizottság elnöke kellett hogy kézbe vegye a dolgot - írja a Telex.A megállapodás alapján minden hazai árura vonatkozóan marad a vámmentes kereskedelem az Egyesült Királyság és az Európai Unió között. Ez azt jelenti, hogy az olyan termékek, amelyek brit vagy uniós hozzáadott értéke elér egy meghatározott szintet, továbbra is ingyenesen mozoghatnak a két piac között. Emellett London bizonyos szintig részese marad az uniós belbiztonsági és rendőrségi együttműködésnek, az uniós energiapiacnak, és a közlekedés terén is fenntartja az uniós együttműködést, bár a korábbiaknál lazább formában.Az egyezmény azonban csak ideiglenesen lesz alkalmazva, mert az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia, ami már csak a jövő évben – várhatóan február végén – lesz lehetséges. (telex/mti/hírszerk.)