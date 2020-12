Az orosz hatóságok letöltendő szabadságvesztéssel fenyegetik Navalnijt

Az orosz büntetésvégrehajtási hatóságok arra figyelmeztették hétfőn a mérgezés miatt német kórházban ápolt Alekszej Navalnij ellenzéki politikust, hogy feltételesről letöltendő szabadságvesztésre változhat a büntetése, amennyiben kedden nem tesz eleget a próbaidőre vonatkozó jelentkezési kötelezettségének.



Orosz hírportálok hétfőn késő este idézték a büntetésvégrehajtás (UFSZIN) moszkvai kirendeltségének ezzel kapcsolatos közleményét. A hatóság felhívja a figyelmet a világ egyik legrégebbi és legtekintélyesebb orvosi hetilapjában, az angol nyelvű The Lancet-ben december 22-én megjelent cikkre, amely hivatkozik a berlini Charité egyetemi klinika orvosi jelentéseire. Navalnijt ott ápolták a mérgezés után.A börtönhatóságok szerint a hetilapban megjelent cikkből ítélve Navalnijt szeptember 20-án engedték ki a kórházból, és október 12-re gyógyultnak nyilvánították, - mint fogalmaz a hatóság - "teljesen elmúltak a betegség következményei". Az UFSZIN felhívja a figyelmet arra, hogy a feltételesen elítélteket felelősség terheli, amennyiben kibújnak a próbaidős ellenőrzések alól, márpedig Navalnij és ügyvédje is értesítést kapott arról, hogy az elítéltnek jelentkeznie kell az illetékes hatóságoknál. Amennyiben Navalnij ennek nem tesz eleget, az UFSZIN kérheti a bíróságtól a feltételes börtönbüntetés megváltoztatását letöltendőre.Az Interfax értesülése szerint Navalnijnak kedden helyi idő szerint kilenc órakor kell jelentkeznie a moszkvai büntetés-végrehajtási felügyeletnél. A hírügynökség ugyanakkor megjegyzi, hogy a The Lancet cikkében nem nevesíti Navalnijt, hanem csak egy 44 éves férfival augusztus 20-án történt incidensről számol be, arról ír, hogy az illető rosszul lett egy repülőgépen tíz perccel a felszállás után.Navalnijt és öccsét, Oleget 2014 decemberében csalás és pénzmosás címén ítélték el az úgynevezett Yves Rocher-ügyben. Alekszejre három és fél év, öt évre felfüggesztett, az öccsére, Olegre pedig ugyanennyi időtartamú, de letöltendő börtönbüntetést szabott ki a bíróság. A vád szerint a fivérek 26,8 millió rubel kárt okoztak az Yves Rocher cég oroszországi leányvállalatának és további 4,5 milliót egy másik cégnek. Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 2017 októberében igazságtalannak minősítette az ítéletet, és felülvizsgálatot kért, de az orosz legfelsőbb bíróság mégis helybenhagyta a bírósági döntést, egy moszkvai bíróság pedig egy évvel meghosszabbította a próbaidőt. Egy másik, 2013-ban elindított, az úgynevezett Kirovlesz-ügyben Navalnij felfüggesztett szabadságvesztésének próbaideje tavaly júliusban lejárt.