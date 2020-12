Brexit: az unió tagállamok támogatják a megszületett egyezményt

Az Európai Unió mind a 27 tagországa támogatja az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi kapcsolatokról múlt csütörtökön létrejött megállapodás előzetes, ideiglenes alkalmazásának elindítását január 1-jén - közölte hétfői Twitter-üzenetében Sebastian Fischer, az EU soros elnöki tisztségét betöltő Németország uniós képviseletének szóvivője.



Mint írta, az egyezmény alkalmazása zöld utat kapott a tagállamokat képviselő uniós nagykövetektől, akik múlt pénteken kezdték meg az 1246 oldalas EU-brit kereskedelmi megállapodás előzetes átvizsgálását-nek, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalójának részvételével.Az egyezmény ideiglenes alkalmazása azért vált szükségszerűvé, mert a megállapodást az Európai Parlamentnek (EP) is jóvá kell hagynia, ami már csak az új évben lesz lehetséges. Sajtóforrások szerint az unió képviselőtestülete csak február végén fog dönteni.A megállapodást az EP mellett a brit törvényhozásnak is ratifikálnia kell, valamint aláírásához a tagállamokat tömörítő Tanácsnak is hozzájárulását kell adnia. Az uniós nagykövetek útján a tagországok kormányai hétfőn már kifejezték támogatásukat a megállapodás ideiglenes alkalmazásának elindítása mellett, e döntés várhatóan kedden válik hivatalossá.Az ideiglenes alkalmazás célja az EU és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatok jelentős zavarainak megakadályozása. Az ideiglenes alkalmazás lehetővé tenné, hogy megelőzzék a január 1-jéig érvényes átmeneti időszak lejártával járó, a polgárok és a vállalkozások számára is kockázatokat rejtegető súlyos következményeket.Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én lépett ki az Európai Unióból. Távozásának napján december 31-ig tartó átmeneti időszak kezdődött azzal a céllal, hogy legyen idő a megállapodásra a kétoldalú viszonyrendszer feltételeiről, mindenekelőtt egy szabadkereskedelmi egyezményről. A februártól zajló tárgyalásokon a leghevesebb vita London és az EU között az egyenlő versenyfeltételek és a halászat szabályozásának kérdéséről folyt, valamint arról, hogy ha megállapodás születik, betartatására és az esetleges szerződésszegések szankcionálására milyen jogi eszközök használhatók.Az egyezmény elmaradása azt jelentette volna, hogy az Egyesült Királyság és az EU kereskedelme január 1-jétől, vagyis jövő péntektől a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) általános szabályrendszere alapján folytatódik, ez viszont vámok megjelenésével járt volna a kereskedelmi forgalomban.