Manfred Weber: Orbán el akarja pusztítani az egységes Európát

Európa elpusztításával vádolja Orbán Viktort Manfred Weber - írja az Euronews. Az Európai Néppárt frakcióvezetője a Welt am Sonntagban reagált a magyar miniszterelnök karácsony előtti kijelentésére. Orbán akkor arról beszélt a lapnak, hogy Weber megsértette a magyarokat.



A lapban a német konzervatív politikus élesen bírálja Orbán Viktor magyar miniszterelnök politikáját. Szerinte aki egyenlőségjelet tesz az Unió és a szovjet kommunista rendszer közé, az el akarja pusztítani a többek közöttáltal felépített Európát. Weber úgy látja: a világnak rendkívül komoly egészségügyi, gazdasági és társadalmi problémákkal kell szembenéznie, amikre Orbán populizmusa és kultúrharca semmiképp sem megoldás. A politikus szerint az Európai Unió nem fejőstehén, hanem értékközösség. Számára az is kérdés, hogy ebben van-e helye az Orbán-féle megközelítésnek.Az írásból készített összefoglalóban a lap szó szerint idézi Webertől azt is, hogy „a jogállamiság lebontása, a nacionalizmus vagy a megosztottság nem hasznos eszköz a kihívások leküzdésére”, valamint azt, hogy "néhány kormányfő ma a gyors taps kedvéért hiteltelenné teszi az EU döntéseit, bár gyakran maguk is egyetértettek velük. Aki egyenlővé teszi az Európai Uniót a szovjet kommunisták autoriter rendszerével, el akarja pusztítani azt az Európát, amelyet Helmut Kohl politikus generációja épített."Szerinte az erős nemzetállamok és az erős Európa nem ellentmondás, hanem a békés Európa elengedhetetlen feltétele, és abszurdnak nevezte azokat a vádakat, hogy az Európai Unió túlértékelné a szerepét. Mint írta, a jövőt nem az egyhangúlag hozott, és így a vétó, a blokkolás lehetőségét is hordozó tanácsi döntéshozatal jelenti, hanem a többségi döntések, például a szabadon választott EP-ben - emeli még ki a telex.hu Írását azzal zárja, hogy a 2020-as évek csak a közösségi szellem és az erők összefogására irányuló politikai felfogás révén lehet jó évtized, és „ma már több mint kérdéses, hogy Orbán kirekesztő politikai megközelítése itt társ lehet-e. Szükséges, hogy az EPP döntést hozzon ebben – minél előbb, annál jobb.”