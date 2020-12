Hamis koronavírus elleni oltásokra figyelmeztet az Europol

Hamis koronavírus elleni oltások jelentek meg eladásra a közösségi oldalakon, hívta fel a figyelmet az Europol vezetője, Catherine De Bolle. A vezető arról nyilatkozott, hogy nagy a valószínűsége annak, hogy az elkövetők megpróbáljanak visszaélni a nagy oltás iránti kereslettel - számolt be az Agerpres.



Catherine De Bolle szerint az illetékes hatóságok már észlelték az ilyen jelegű bűncselekményekre utaló jeleket, mint pl. hogy egyesek eladásra kínáltak oltásokat a közösségi oldalakon. Figyelmeztet, hogy ne dőljünk be ezeknek az ajánlatoknak, mert a pénzünkért vagy nem kapunk majd semmit, vagy olyan hamis oltást, amelynek akár egészségkárosító hatása is lehet.Az Europol már figyelmeztette a tagországokat, és azt kérte, hogy határozottan lépjenek fel az elkövetők ellen. Ugyanakkor úgy vélte, a hatóságoknak arra is fel kell készülniük, hogy megelőzzék az oltások ellopását, és elmondta, hogy a szervezet szintjén már azonosították a sérülékenyebb pontokat a rendszerben, ahol ennek nagyobb lehet a valószínűsége.