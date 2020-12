A belarusz diktátor közölte: nem fogja beoltatni magát semmiféle koronavírus elleni oltással

Alekszandr Lukasenko közölte, nem kér a vakcinából, és nem fogja beoltatni magát. Az országot 26 éve irányító Lukasenko korábban azt közölte, hogy csak koronavírustól nem hal meg senki, írja az MTI.



Alekszandr Lukasenko egy covid-kórházat látogat meg. Forrás: Getty Images

A hivatalosan közölt, nehezen ellenőrizhető számok szerint nem omlott össze a helyi egészségügyi ellátórendszer, sőt, a korábbi évekkel összevetve a halottak száma sem ugrott meg látványosan, bár helyi orvosok szerint beteg jóval több van kórházon kívül, mint amennyi a statisztikában megjelenik.Lukasenko, aki korábban maga is átesett a fertőzésen, kijelentette, hogy a szkeptikusok közé tartozik. Azt mondta, tudatta az egészségügyi miniszterrel, hogy nem fogja kérni a vakcinát, ugyanakkor a lakosság számára lehetővé teszi ezt, és még a tavasszal 1,2-2 millió lakost terveznek beoltani, attól függően, hogy mekkora lesz erre a hajlandóság.Belaruszban a koronavírus-járvány kapcsán az elnök a WHO javaslata ellenére sem rendelte el a lakosság izolációját, azaz ideiglenesen sem volt hajlandó leállítani a gazdaságot. Korlátozó rendelkezéseket bevezettek, ezek most is érvényben vannak.Zárt helyen tömegrendezvényeket továbbra sem tartanak, de a nyitott tereken lassan a 2020. augusztus 9-i választások miatt a belorusz megyeszékhelyeken és a nagyobb településeken több tömegtüntetést is szerveztek. Ezek mind nyitott tereken zajlottak, de helyenként több tízezres résztvevői létszámmal.A választásokat követően, annak eredménye, valamint a rendőri brutalitás ellen napi szinten vannak tömegmegmozdulások Belaruszban. Ezeken az eseményeken hétvégén több tízezer ember is összegyűl. A szociális távolságtartást figyelmen kívül hagyják és a maszk viselésének szigora is kezd alábbhagyni az országban (az ősz folyamán tartott minszki tüntetéseken pedig már nem csak azt mondta be hangos bemondókba a rendőrség, hogy a rendezvény nem engedélyezett, hanem azt is, hogy tilos bármilyen maszkot viselniük a tüntetőknek).Az MTI szerint Lukasenko azt is részletezte, hogy 5-6 különböző vakcina beszerzését tervezik, de leghamarabb az orosz oltóanyag lesz elérhető, amelyet részben importálnak, részben helyben fognak előállítani.