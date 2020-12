Olaszországot lezárták, Ferenc pápa a hívők nélküli Vatikánban mutatja be a karácsonyi misét

Egésznapos kijárási tilalom lép életbe éjféltől a karácsonyi ünnepek egész időszakára Olaszországban, ahol a halottak száma túllépte a hetvenezret. A kereskedelmet és a vendéglátást is leállítják.



Milánó belvárosát vásárlók tömege lepte el az ünnepek előtti utolsó nyitvatartási napon. Hasonlóképpen hosszú sorok álltak az üzletek előtt a többi városban, ahol a kereskedők este kilencig nyitva tartottak. Jelentős volt a járműforgalom is az utakon, sztrádákon.Éjféltől a legszigorúbb korlátozások léptek életbe az egész országban, ami egyebek között a tartományok közötti közlekedés leállítását, ezenkívül egésznapos kijárási tilalmat jelent, valamint a kereskedelem és a vendéglátás szüneteltetését. Utcára csak engedéllyel lehet kimenni munkavégzés céljából vagy más nyomós indokkal. Engedélyezett a miséken való részvétel a lakhelyhez legközelebbi templomban. Kizárólag az élelmiszerüzletek, gyógyszertárak és más alapvető cikkeket áruló boltok és szolgáltatások működnek. A bárok, vendéglők házhoz szállításra dolgozhatnak.A zárlat december 24. és december 26., valamint január 31. és január 6. között lesz érvényes. A rokonok vagy ismerősök közötti látogatás engedélyezett azzal a feltétellel, hogy az egy háztartásban élőkhöz - naponta csak egy alkalommal - legfeljebb két felnőtt csatlakozik.A Vatikán közölte, hogy Ferenc pápát ismételten tesztelték, miután a kúrián dolgozó két bíboros tesztje is pozitívnak bizonyult. Az egyik, a vatikáni kormányzóság vezetője, a másik a pápa jobbkezének tartott, a pápai alamizsnahivatal vezetője.Az egészségügyi minisztérium kedd esti adatai szerint egy nap alatt 14 522 új fertőzöttet szűrtek ki az országban a korábbi valamivel több mint 13 ezer után. Az elvégzett tesztek és az ezeken talált betegek aránya nyolc százalék körüli a november elején mért majdnem húszhoz képest. Fokozatosan csökken a kórházban kezelt betegek száma, de továbbra is 25 ezer felett van. Intenzív osztályon 2624 beteget ápolnak. A járvány kezdete óta majdnem kétmillió fertőzöttek szűrtek ki.Egy nap alatt 553 beteg halt meg a korábbi 628 után. Így a halálos áldozatok száma február vége óta elérte a 70 395-öt.

A járványkorlátozások újabb szigorítása miatt Ferenc pápa a hívők és turisták nélküli Vatikánban mutatja be a misét szenteste, valamint interneten sugározzák december 25-ei üzenetét majd az Urbi et Orbi áldást is.

Olaszország egészéhez hasonlóan Vatikánváros és környéke december 24-én nulla órától ismét teljesen üressé vált.Az ünnepnapokra bevezetett napi huszonnégy órás kijárási tilalom következtében sem a római lakosok, sem a turisták nem léphetnek ki az utcára, hacsak nem munkavégzés vagy más nyomós indok miatt hagyják el lakhelyüket. Ezért a Vatikán közelében élők sem sétálhatnak ki a Szent Péter térre. Templomba a lakhelyükhöz legközelebbi plébániára mehetnek el.A Szent Péter teret nem zárták le, és a Szent Péter-bazilika is nyitott az összes többi olaszországi templomhoz hasonlóan, de csütörtök reggel kizárólag egyházi személyeket lehetett látni a Vatikánba vezető utcákon. A Szent Péter térre vezető sugárúton dolgozó újságíróktól az ellenőrzésekkel megbízott rendőrök és katonák elkérték a munkavégzést igazoló engedélyeket.Ferenc pápa szenteste a megszokott este fél tíz helyett, fél nyolctól pontifikálja a misét a Szent Péter-bazilikában, ahol majdnem kizárólag egyháziak lesznek jelen, ők is korlátozott létszámban. A szertartást a Vatikán élőben, interneten közvetíti. Ez lesz az első alkalom, hogy a vatikáni közvetítést jelnyelven is tolmácsolják a hallássérültek számára.A járványkorlátozások miatt a mise a főoltárnál kezdődik, elmarad a bazilika főbejáratától hagyományosan tartott bevonulás. Szenteste a földrészeket képviselő gyerekek szoktak adományokat elhelyezni a gyermek Jézus szobrához, az idén ezt is kihagyják. Elmaradnak a különböző nemzetiségű hívőktől több nyelven mondott fohászok is.Ferenc pápa a mise elején, amikor felcsendül a karácsonyt hírül adó ének, a latin nyelvű Kalenda, az oltárnál leveszi a leplet az addig letakart gyermek Jézus-szoborról. A mise előre közölt szövege szerint imát mondanak az egyházért és az egyház tagjaiért, a háborúk és erőszak sújtotta népekért, az utolsókért és kiközösítettekért, a háború és éhezés miatt hazájukat elhagyókért.December 25-én a pápa nem a Szent Péter-bazilika központi lodzsájáról, hanem a lodzsa üvegajtajai mögött található úgynevezett áldási teremben mondja el ünnepi üzenetét, amelyet szintén a világhálón sugároznak. A karácsonyi beszéd hagyományos központi témájának a béke számít, a pápa felsorolja a világ konfliktus sújtotta övezeteit. Az idei üzenetben azonban a járványhelyzet is központi szerepet kap. A beszéd után az egyházfő Urbi er Orbi áldását adja Róma városára és a világra.December 26-án, az első vértanú, Szent István napján Ferenc pápa az apostoli paloták könyvtárszobájában mondja el a szintén interneten közvetített beszédét, a szoba Szent Péter térre néző ablaka helyett. A Vatikán így akarja elkerülni, hogy bármilyen tömörülés alakuljon ki a téren. A pápa január 6-áig, vízkereszt ünnepéig, amíg a szigorú járványkorlátozások tartanak, minden beszédét interneten keresztül tartja majd meg.A hívők nélküli karácsony a húsvétot idézi, amelyet az egészségügyi vészhelyzet miatt ugyanígy a teljesen üres Rómában tartottak meg a járvány első időszakában. (MTI)