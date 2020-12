Feloldották a határzárat Franciaország és Anglia között, újraindult a teher- és az utasforgalom is

Franciaország szerdán újranyitotta határait az Angliából érkező utasok előtt, újraindult a teherforgalom és korlátozott mértékben az utasforgalom is. A francia hatóságok hétfőn állították le a brit oldalról érkező teherforgalmat a Nagy-Britanniában megjelent új koronavírus-változat gyors terjedése miatt.



Kamionsorok kígyóznak Angliában, a doveri kikötő teljesen lefulladt, és néhány szupermarket polcai két nappal karácsony előtt üresen tátonganak a Reuters beszámolója szerint Dover és a szemközti Calais a világ két legforgalmasabb nemzetközi tengeri kompkikötője; a karácsonyi áruszállítási csúcsidőszakban naponta átlagosan tízezer kamion kel át a két dokk között, tehát nem nehéz elképzelni, hogy milyen helyzet is alakul itt ki, ha napokra leállítják a közlekedést. Ezen a látványos videón meg is lehet nézni, hogy nézett ki a kamionsor Dovernél:A hírügynökég úgy tudja, Boris Johnson brit miniszterelnöknek meg kellett küzdenie azért, hogy Emmanuel Macron francia elnök feloldja a teherfuvarozási tilalmat Nagy-Britanniából.Végül kedd éjszaka létrejött a megállapodás Párizzsal, hogy lehetővé tegyék a francia és más uniós állampolgárok hazatérését, feltéve, hogy 72 óránál frissebb negatív Covid-tesztet tudnak felmutatni.A brit közlekedési tárca közleménye szerint a teszt a francia állampolgárokra és a Franciaországban élő britekre vonatkozik, valamint - állampolgárságuktól függetlenül - a kamionsofőrökre is, akiknek olyan gyorstesztelésen kell átesniük, amely 30 perc alatt kimutatja az eredményt.A sofőrök SMS-ben kapják meg a teszt eredményét, és ha az negatív, ezt az üzenetet felmutatva, a szűrővizsgálat eredményének időpontjától számított 72 órán belül átkelhetnek Franciaországba. A sofőrök tesztelését a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) és a brit hadsereg szakértői végzik.A francia enyhítés ellenére is még több mint 50 olyan ország van, amely nem fogad repülőgépeket az Egyesült Királyságból. Ez a szám azonban hamarosan csökkenhet, az Európai Bizottság ugyanis arra buzdítja az uniós tagállamokat, hogy lazítsanak a teljes tiltáson az ellátási lánc védelme érdekében.Nyitókép: Wolfgang Claussen