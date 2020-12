Kitört az Etna, a közösségi médiát ma már a tűzhányóról készített felvételek uralják

Kedd este, 21.27-kor 4,4-es erősségű földrengés rázta meg Szicíliát. Körülbelül tíz másodpercig rázkódott a föld, amit az egész szigeten, Palermóban, Ragusában, Szirakúzában és Cataniában is érezni lehetett. A földrengés epicentruma a tenger alatt, 30 kilométeres mélységben lehetett a szigettől délre, írja a La Repubblica nyomán a Telex.hu



Etna in eruzione,terremoto 4,8 epicentro Ragusa pic.twitter.com/VFv6vhXv5F — LucianoCosta (@swm175lucprof) December 22, 2020

Giuseppe Cassì, Ragusa polgármestere az olasz sajtónak azt mondta, hogy károkról még nem érkezett hír. A rengés főként Kelet-Szicíliát rázta meg, de más régiókban is érezni lehetett. „Nagyon féltem, minden remegett. Sokan kimenekültek, és még mindig az utcán vannak. A feleségem Lascariban van, Palermo közelében, és ő is érezte”- mondta a Ragusa melletti Comisóban élő Stefano Sucato. A földrengést Máltán is érezni lehetett.A vulkán már egy ideje aktív, tegnap és ma a kora reggeli órákban, helyi idő szerint hajnali 2 óra után az Új-SE kráter fokozódó strombolikus aktivitást mutatott a fő szellőzőből (az úgynevezett nyeregnyílásból), valamint kisebb mértékben a keleti csúcs nyílásából. Ez a tevékenység tovább nőtt, amíg reggel 5 óra körül lávaszökőkút tört fel, ami nagyjából egy óráig tartott.