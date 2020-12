Bár Trump nem ugrott rá a hírre, valóban történhetett választási csalás Pennsylvaniában

Múlt héten erősítette meg az elektori testület Joe Biden győzelmét, azonban az Egyesült Államok még sokáig emlegetni fogja a 2020-as választásokat, ami már önmagában is hosszúra nyúlt.



THE DEMOCRATS DUMPED HUNDREDS OF THOUSANDS OF BALLOTS IN THE SWING STATES LATE IN THE EVENING. IT WAS A RIGGED ELECTION!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2020

Big news coming out of Pennsylvania. Very big illegal ballot drop that cannot be accounted for. Rigged Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 21, 2020

Az elektori választás általában puszta formalitás az amerikai elnökválasztási folyamatban, ám idén kiemelt jelentőséget kapott, mertnem volt hajlandó elismerni a vereségét, csalásokra hivatkozva. Bár Trump azt mondta, elfogadja választási vereségét, ha az elektori testület Bident támogatja, viszont a leköszönő elnök azóta se vonta vissza arra vonatkozó vádjait, hogy megbundázták volna a választást. Sőt, azóta is erre utalgat kedvenc platformján:Bár Trumpnak eddig nem volt bizonyítéka, hogy a választás alatt valóban csalás történt volna, most mégis találtak egy férfit, akit Pennsylvania államban azzal vádolt meg az ügyészség, hogy halott édesanyja és anyósa szavazatát adta le. Donald Trump azonban valamiért nem akarta ezt Biden orra alá dörgölni, feltehetően azért mertrepublikánus szavazó, aki Trumpot akarta a plusz szavazatokkal támogatni – írja aBár az is igaz, hogy Trumpnak mostanság volt egy Pennsylvania államra vonatkozó tweetje is, de az elnök feltehetően nem pont erre gondolt, vagyis nem arra, hogy a republikánusok térfelén kerül elő csalás.A Delaware megyei kerületi ügyész,azonban hétfőn arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy Bartman ellen pénteken vádat emeltek, és 100 000 dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Ha minden vád miatt elítélik, a 70 éves férfi akár 19 évet is börtönben tölthet. Mint az ügyész ennek kapcsán megjegyezte, az összeesküvéselméletekkel ellentétben ez az első ismert eset, amikor - közvetetten - halott személy szavazott le a megyében. Hozzátette, az ügy felderítése és gyors kivizsgálása a választási törvények betartását igazolja, hisz amennyiben ilyen esetről információt szereztek, a hatóságok azonnal eljártak.Az ügyészek szerint Bartman augusztusban két elhunytat: anyját,és anyósát,regisztrált republikánus szavazóként. Az állam online választói regisztrációs portálját használta, amely lehetővé teszi a lakosok számára, hogy regisztráljanak a szavazásra a járművezetői engedélyszám vagy a társadalombiztosítási szám utolsó négy számjegye alapján.Anyósának társadalombiztosítási számát használta a regisztrációhoz, az állami rendszerben azonban észleltek, hogy elhunyt személyről van szó, a szoftver levelet küldött neki, hogy megerősítse, életben van-e. Bartman hazudott a formanyomtatványon, és úgy tett, mintha Weihman lenne. Bartman ugyanígy tett halott anyja regisztrálásakor is, és végül sikeresen leadta a szavazólapokat Trumpra.A választási csalás rendkívül ritka az Egyesült Államokban. A konzervatív Örökség Alapítvány által vezetett adatbázis szerint: 2000 és 2020 között mindössze 193 esetben fordult elő választási csalás, amelynek során mintegy 250 millió szavazatot adtak le. A republikánusok gyakran alaptalan állításokat fogalmaznak meg arról, hogy a választási csalásnak nagyobb a hatóköre és kiterjedése, miközben olyan törvényeket szorgalmaznak, amelyek megnehezítenék az emberek szavazását.