Nem támogatta Magyarország a nők egyenlőségét egy EU-s állásfoglalásban

"Bevándorlók helyett a gyermekvállalást kell támogatni, gender helyett pedig a hagyományos családmodellt kell megerősíteni" - mondta Orbán Viktor december 14-én a parlamentben és jelezte azt is, hogy Brüsszel migrációs és gender akciótervét minden erejével ellenezi. Ezt két nappal később fényesen bizonyította is: Magyarország elutasította a tagállamok tanácsában "Az elnökség következtetései a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó cselekvési tervről (Gender Action Plan - GAP) III 2021-2025" című dokumentumot , amelynek alcíme a következő volt: "Ambiciózus menetrend a nemek közötti egyenlőség és a nők szerepének erősítése érdekében az EU külső fellépéseiben". A 27 tagállam közül Magyarországon kívül Lengyelország és Bulgária mondott nemet a dokumentumra, amelyet a Tanács végül minősített többséggel fogadott el.Minden jel szerint a magyar döntéshozóknak azzal volt gondjuk, hogy a tagállamok közös állásfoglalása tartalmazta a „gender" és az „LMBTQI" kifejezéseket is. A lap megjegyzi, hogy ez a politikai állásfoglalás az EU külső, harmadik országokkal fenntartott kapcsolataira vonatkozik, nincs köze a tagállamok belső viszonyaihoz.Az Eurológus közli azokat az alapelveket is, amelyek mellett ki kellett volna állni, íme néhány közülük:• A nemek közötti egyenlőség kulcsfontosságú a szegénység csökkentésére, a fenntartható növekedésre, a békére, a biztonságra, az emberi jogokra, a demokráciára, a jogállamiságra, valamint a befogadó és ellenálló intézmények és társadalmak kiépítésére irányuló erőfeszítések sikere szempontjából.• (A tagállamok) Együttműködnek a partnerekkel a szexuális és nemi alapú erőszak, valamint a megkülönböztetés többszörös és egymást keresztező formáinak kiküszöbölése érdekében, ideértve a káros gyakorlatokat, különösen a gyermek-, korai és kényszerházasságot és a női nemi szervek megcsonkítását.• Elkötelezik magunkat és felkérnek minden partnert, hogy vegyenek részt a nemek közötti egyenlőség globális megvalósításában, a nők és a lányok minden emberi jog teljes körű érvényesülésének megerősítésében, valamint felhatalmazásuk biztosításában.