Élő televíziós adásban adatta be magának a covid-vakcinát Joe Biden

Élő televíziós adásban kapta meg a koronavírus elleni oltást Joe Biden megválasztott amerikai elnök. Az akció része a kampánynak, amelynek a célja, hogy meggyőzzék a közvéleményt a vakcina biztonságosságáról.



Today, I received the COVID-19 vaccine.



To the scientists and researchers who worked tirelessly to make this possible — thank you. We owe you an awful lot.



And to the American people — know there is nothing to worry about. When the vaccine is available, I urge you to take it. pic.twitter.com/QBtB620i2V