Rejtélyes gyilkosság áldozata lett egy koronavírus elleni oltás fejlesztésén dolgozó orosz biológus

Kiesett a 14. emeletről és életét vesztette Alekszandr Kaganszkij, Oroszország egyik vezető biológusa, írta az Interfax hírügynökség. Holttestét egy szentpétervári toronyház udvarán találták meg. A 45 éves férfi a barátját látogatta meg, amikor tisztázatlan körülmények között lezuhant. A rendőrség gyanúja szerint gyilkosság történt, a nyomozók az áldozat egykori osztálytársát vették őrizetbe, aki vendégül látta otthonában az elismert biológust.



Meg nem erősített információk szerint Kaganszkij összeveszhetett a házigazdával, legalábbis ezt állítja a szemtanú. Az Interfax szerint a lakás tulajdonosa tagadta, hogy konfliktusba került a kutatóval, és azt mondta, hogy barátja öngyilkos lett.A hírügynökség szerint egyelőre nem adtak ki hivatalos információt az ügyről, az orosz sajtó ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a férfi testén szúrt sebeket találtak, ezért a rendőrség gyilkosság gyanújával kezdett vizsgálódni.A kutató-biológus a vlagyivosztoki egyetem orvostudományi központját vezette, és szentpétervári kutatólaborokban is dolgozott. Szoros kapcsolatot ápolt az Edinburgh-i Egyetemmel, ahol korábban tizenhárom évig kutatott.

Fő területe a rák elleni gyógyszer kifejlesztése volt, de a koronavírus elleni orosz vakcina kidolgozása is részben az ő nevéhez fűződik.



A tudós meggyilkolásának esete azért is érdekes, mert idén tavasszal több orosz orvos is ablakon zuhant ki. Ők a szerencsétlenségeket megelőzően az ellen emelték fel a szavukat, hogy megfelelő felszerelés nélkül kényszerültek dolgozni egy járványkórházban.