Megszületett a szövetség: közös jelölteket állít, és egy miniszterelnök-jelölt mögé áll be hat ellenzéki párt 2022-re Magyarországon

A magyar ellenzéki pártelnökök idei utolsó ülésén megszületett az a döntés, hogy az ellenzéki pártok közös listán indulnak a 2022-es országgyűlési választáson - írja a pártok közös közleménze alapjá a HVG. A hat ellenzéki párt által küldött közlemény szerint a pártelnökök a vasárnapi döntésükkel kijelölték az összefogás kereteit: mind a 106 körzetben közös jelöltekkel, közös miniszterelnök-jelölttel, közös programmal és immár közös listával indulnak. Azt írják, ezzel fogják "lebontani az Orbán-rendszert, megadva a nemzetnek mindazt, amit a rendszerváltáskor megígértek neki: szabadságot és jólétet."



A pártelnökök elfogadták a közös listaállítás feltételeit tartalmazócímű dokumentumot is, amelyben vállalták, csak olyan jelöltet indítanak képviselőjelöltként, aki nem vett részt bizonyítottan korrupciós bűncselekményben illetve nem követett el egyéb törvénysértést, nem játszott össze a Fidesszel és nem tett emberi méltóságot sértő kijelentéseket.Azt is írják, hogy ezt nem jelenti, hogy a hat párt összeolvadna, hiszen minden párt külön értékrendet és önálló identitást képviselnek. Azt is bejelentették, hogy mind a 106 egyéni választókerületben előválasztást tartanak, ezen dönthetik majd el a szavazóik, ki lesz az az egyetlen jelölt, aki megmérkőzik 2020-ben a Fidesz és más párotk indulóival.A közleményt a Demokratikus Koalíció, a Jobbik, az LMP, az MSZP, a Momentum és a Párbeszéd írta alá. Kiemelik, hogy "nemcsak az Orbán-kormány hatalmi tébolyát, hanem az elmúlt 30 év politikai hibáit is meghaladó új korszak alapköveit teszik majd le közösen", ennek fénzében például megígérük, hogy nyilvánosságra hozzák a múlt rendszer ügynökaktáit is. (via hvg.hu