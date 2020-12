Gyorsan terjedő koronavírustörzs miatt maximális riadókészültség van Angliában

Az eddigi legmagasabb járványkészültségi fokozatnál is szigorúbb korlátozások lépnek életbe vasárnaptól Londonban és Délkelet-Angliában, miután ezekben a térségekben az eddigieknél sokkal gyorsabban terjedő új koronavírustörzs jelent meg – közölte szombat este Boris Johnson brit miniszterelnök.



A fő változás az, hogy

az új variáns fertőzőképessége sokkal, akár 70 százalékkal is meghaladhatja az eddig azonosított változatokét

, és ez máris látszik a járvány terjedési sebességén az érintett térségekben. Az MTI összefoglalója szerint ezért Londonban és környékén vasárnaptól szinte teljes zárlat lép életbe, az itt élők csak kivételes indokokkal hagyhatják el lakóhelyüket, és karácsonykor sem látogathatják egymást otthonukban. A BBC azt írja, hogy éjféltől Wales-t is lezárják.Johnson és Sir Patrick Vallance professzor, a brit kormány tudományos főtanácsadója egyaránt hangsúlyozta a Downing Streeten tartott sajtóértekezleten, hogy egyetlen vizsgálati adat sem utal olyan változásokra, amelyek az új koronavírus-mutációt a korábbi változatoknál súlyosabb megbetegedések előidézésére tennék alkalmassá, és semmi nem utal arra sem, hogy az eddig kifejlesztett védőoltások kevésbé lennének hatékonyak az új törzzsel szemben.Boris Johnson a sajtótájékoztatón elmondta, hogy ez most egy verseny, de nagyon biztos abban, hogy tavaszig a lakosság jelentős részének be tudják adni a védőoltást és húsvétra minden nagyon másképpen fog kinézni.