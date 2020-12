Kórháztűz Törökországban: nyolc beteg meghalt

Tűz ütött ki a Törökország déli részén lévő Gaziantep kórházának intenzív osztályán, meghalt nyolc koronavírusos beteg, írja az MTI a török állami hírügynökség alapján. A tüzet egy oxigénpalack robbanása okozta a Sanko egyetemi magánkórházban az Anadolu hírügynökség értesülése szerint.



A halálos áldozatok 56 és 85 év közöttiek voltak. Az osztályon kezelt 11 másik beteget átszállították egy másik kórházba.Az intenzív osztályok Törökországban is eléggé tele vannak most a járvány alatt: az ágyak 74 százaléka foglalt a koronavírusos esetek miatt. Március óta összesen csaknem 2 millióan fertőződtek meg a több mint 80 millió lakosú országban.Az elmúlt hónapokban több hasonló baleset is volt a covidkórházakban, és többnyire az intenzív osztályok meghibásodott berendezései vagy az oxigénellátással kapcsolatos műszaki hibák okozták a tűzeseteket, robbanásokat.Novemberben Romániában, a Piatra Neamț-i kórház intenzív osztályán ütött ki tűz , amely összesen 10 beteg életét követelte, a túlélőket itt is elszállították más, közeli kórházakba.Októberben pedig Oroszországban, Cseljabinszkban kellett evakuálni 150 beteget , mert az oxigénpalackok tárolására szolgáló melléképület felrobbant.