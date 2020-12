Kiszivárogtak a covid-oltások titkosított árai. Itt a lista!

A belga költségvetési államtitkár egy tweetjében közzétette a covid-vakcinák szerződésben titkosított uniós beszerzési árát. Eva De Bleeker sietve leszögezte: ballépése „nem veszélyeztet semmit, a vakcinák érkeznek” – idézi a politikust a belga HLN.



A védőoltások beszerzési árát eddig csak becsülni lehetett. Az Európai Bizottság hónapokon át bizalmasan kezelte a témát, és az Európai Parlamentben is többször emlékeztettek arra, hogy a beszerzési szerződés részletei titkosítottak. Ezt a kitételt szegte meg azóta törölt, de mások által megosztott tweetjében a belga államtitkár.



A törölt bejegyzés



With rich countries having reserved most of the doses, 1 in 4 people globally may not get #COVID19 vaccines until 2022.



Fair?#PeoplesVaccine.https://t.co/egBTkrrhza