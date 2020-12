Külügy: Módosulnak szombattól a belépési szabályok Ausztria területére

Módosulnak szombattól a belépési szabályok Ausztria területére - tájékoztat a külügyminisztérium pénteki közleménye.



A dokumentum szerint a külföldi állampolgárokat az országba érkezés után azonnal tíznapos karanténba helyezik, amelyet leghamarabb az ötödik napon lehet feloldani egy negatív (PCR vagy antitest) teszttel, minden költség az utazót terheli.Az intézkedés december 19-étől egyelőre meg nem határozott időpontig érvényes.Ugyanakkor az utazóknak ki kell tölteniük, és papíron is maguknál kell tartaniuk egy karanténnyilatkozatot, amelyet a következő honlapokról lehet letölteni: itt és itt érhetőek el.Amennyibe az utazó nem tuja bizonyítani, hogy van, ahol eltöltenie a karanténidőszakot, a határon megtagadhatják a belépést.Kivételt képeznek a fenti előírás alól a diplomáciai képviseletek és a nemzetközi szervezetek alkalmazottjai, a humanitárius missziókban dolgozó személyek, a szakmai okokból az országba belépő személyek, az egészségügyi okokból utazó személyek és kísérői, olyan személyek, akik kötelező jogi vagy közigazgatási kötelesség teljesítésére érkeznek (például bírósági idézés), amennyiben felmutatnak egy, angol vagy német nyelvre lefordított, az érkezés előtt legfentebb 72 órával készített negatív PCR teszteredményt. Amennyiben nem rendelkeznek ilyen eredménnyel, rájuk is vonatkozik a tíznapos karanténkötelezettség.Azok, akik hitelt érdemlően igazolni tudják, hogy csak átutaznak Ausztrián, teszt nélkül megtehetik.A külügyminisztérium megjegyzi, hogy a román állampolgárok konzuli segítséget kérhetnek a bécsi román nagykövetség 0043-1-503.24.65-ös és 0043-1-505.23.81-es telefonszámán. Ezenkívül sürgősségi esetben segítséget kérhetnek a román diplomáciai képviselet 0043-699.117.26027-es telefonszámán.A külügyminisztérium javasolja a https://www.mae.ro/node/51901, http://viena.mae.ro/ şi http://www.mae.ro/ honlap tanulmányozását is.